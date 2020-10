Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k Čj

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 24.09.2020 žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve které žádá poskytnutí následujících informací:

„V souladu zahájení úkonů trestního řízení, ze dne 21.2.2018, podezřelé XXX, § 158 odst. 3, písm. i) § 160 odst. 4, trestní řád, zajištěným úkonem dle § 88a odst. 1, trestní řád, kopie úředního záznamu o zjištění skutkového stavu věci IP adres, souboru cookies k osobě XXX ( pod pseuodymem XXX) a mé osobě ode dne 5.12.2017 k elektronické komunikaci aplikace messenger.“



Dne 30.09.2020 pak Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo datovou zprávu s upřesněním výše uvedené žádosti. Součástí tohoto upřesnění byla rovněž žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve které žadatel žádá poskytnutí následujících informací:



"Nadále bych chtěl požádat pro doplnění zaslat kopii návrhu k provedení úkonu dle § 88a odst. 1, trestní řád, a to ze spisové dokumentace č.j.-XXX, který podal XXX státnímu zástupci OSZ Sokolov, a to z důvodu, který mu dne 19.10.2018 navrhl můj právní zástupce."



Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádosti posoudila a sděluje k výše uvedenému následující informace:



Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v obou případech nesplňuje dikci ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. tedy, že tato požadovaná informace neexistuje a povinný subjekt není povinen v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., takovou informaci vytvářet.



Smyslem zákona č. 106/1999 Sb. je informace poskytovat, nikoliv informace vytvářet (viz. § 2 odst. 4 z.č. 106/1999 Sb.). Sdělujeme, že požadované informace nejsou v předmětném spisovém materiálu obsaženy. V trestní věci vedené pod č.j. KRPK-XXX nebyly vyžadovány policejním orgánem žádné příkazy dle § 88a odst. 1 trestního řádu a tudíž tyto informace nelze poskytnout.

por. Bc. Zuzana Týřová

14. 10. 2020

