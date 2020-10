Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k Čj

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 25.09.2020 žádost od žadatele o doplnění informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve které žádá poskytnutí následujících informací:

„Která fyzická osoba z Vašeho ředitelství, ode dne 23.3.2018 do současnosti, na základě trestného činu dle § 230 trestního zákoníku, se pod neveřejnými IP adresami přihlašuje do mé datové schránky a stahuje si komunikaci, mezi mou osobou, XXX, XXX, XXX, XX, tj. komunikaci, která je předmětem rodiny XXX, XXX, PČR a trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a dalších trestných činů KŘP KV.“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli sděluje k výše uvedenému následující informace:



Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. nesplňuje dikci ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. tedy, že tato požadovaná informace neexistuje a povinný subjekt není povinen v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., takovou informaci vytvářet.



Smyslem zákona č. 106/1999 Sb. je informace poskytovat, nikoliv informace vytvářet (viz. § 2 odst. 4 z.č. 106/1999 Sb.). Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje nejsou požadované informace známy. V případě, že má žadatel pochybnosti o postupu policejního orgánu či podezření na spáchání uvedeného trestného činu, nechť se prosím obrátí na kontrolní orgány, které danou záležitost prošetří.

por. Bc. Zuzana Týřová

14. 10. 2020

