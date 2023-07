Žádost o informace k ČJ

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 26.6.2023 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:



• KRPK-XXX ÚO CHEB

• KRPK-XXX ÚO CHEB

• KRPK-XXX ÚO KARLOVY VARY

V případě těchto incidentů Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:

1. Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci

• prověřování

• po ZÚTR

• v rámci NPO

a či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.



2. Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o verbální, psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.

3. O co v daném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“)

4. Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, opakovaně trestaná osoba)

5. Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačovala oběť (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost)

6. Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?

7. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a sp. značku státního zastupitelství

8. Současně žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud bylo ve věci vydáno

(dále jen „žádost“)



Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sděluje k výše uvedenému dotazu následující informace:



První dvě řízení, na která odkazujete ve Vaší žádosti, představují jedno totožné řízení v trestní věci evidované pod č.j. KRPK-XXX. K tomuto uvádíme:



ad 1) V době prověřování bylo dané jednání kvalifikované policejním orgánem jako přečin násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci podle § 352 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen "trestní zákoník"). Věc byla následně dle 179c odst. 2 písm. d) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen "trestní řád") odevzdána k projednání přestupku na Městský úřad Mariánské Lázně, Odbor dopravy a vnitřních věcí, Ruská 155/3, 353 01, Mariánské Lázně, neboť nebyly naplněny všechny znaky skutkové podstaty uvedeného přečinu. Ve věci byl policejním orgánem spatřován přestupek proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. zákona č. 251/2016 Sb. Policejnímu orgánu není známo, zda již bylo v této věci Městským úřadem Mariánské Lázně rozhodnuto.



ad 2) Jednalo se o verbální napadání směřující proti osobám ukrajinské národnosti.



ad 3) Policejní orgán OOP Mariánské Lázně dne 09.03.2022 dle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování dle ust. § 353 odst. 2 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit podezřelý tím, že v době od 22:00 hod. dne 10.03.2022 do 17:00 hod. dne 13.03.2022 na chodbě a ve společné kuchyňce ubytovny v Mariánských Lázních, v několika případech vyhrožoval ublížením na zdraví a zabitím dvěma ženám, čímž u uvedených osob vzbudil obavu o jejich zdraví a život a způsobil jim minimálně psychickou újmu.



ad 4) Jednalo se o jednoho muže ve věku 42 let, státní příslušnost XXX, blíže policejní orgán nezjišťoval.



ad 5) Jednalo se o dvě poškozené ženy ve věku 54 let a 53 let, obě XXX státní příslušnosti. Více k osobnostním charakteristikám policejní orgán nezjišťoval.



ad 6) Policejní orgán podal Okresnímu státnímu zastupitelství v Chebu podle § 179c odst. 1 trestního řádu zprávu o výsledku zkráceného přípravného řízení s návrhem na odevzdání věci příslušnému orgánu k projednání přestupku podle § 179c odst. 2 písm. d) trestního řádu.



ad 7) Návrh na podání obžaloby podán nebyl.



ad 8) Usnesení o zahájení trestního stíhání ve věci vydáno nebylo.



K trestnímu řízení vedenému pod č.j. KRPK-XXX uvádíme:



ad 1) Případ byl při ZÚTR kvalifikován jako přečin výtržnictví podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku a přečin ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku spáchaný ve stádiu pokusu podle ustanovení § 21 odst. 1 trestního zákoníku. V průběhu prověřování bylo shledáno, že přečin ublížení na zdraví byl dokonaným činem a nebyl nadále kvalifikován jako spáchaný ve stádiu pokusu.



ad 2) Nenávistná pohnutka nebyla policejním orgánem prověřována. Kvalifikována byla až státním zástupcem v návrhu na potrestání. Doslovné znění není možné zjistit, ale v podání vysvětlení jedna ze svědkyň uvedla: "...začala hlasitě na mě mluvit, že ona tady bydlí a že kvůli nám nemá volnou židli, protože jsme přijeli z XXX" a dále: "...že jsme přijeli z XXX a že oni nemají, kvůli nám židli a furt na nás mluvila něco v tomto smyslu". Další ze svědků popsal v podání vysvětlení toto jednání takto: "...zaslechl jsem, jak nějaká žena, která nejspíše patřila k holohlavému muži, křičí a slovně uráží skupinu cizinců, křičela XXX šmejdi, táhněte, Vary jsou naše a různé obdobné variace tohoto".



ad 3) Dne 2.7.2022 v době okolo 00:30 hod. v Karlových Varech podezřelý po předchozí slovní rozepři na místě veřejně přístupném a před více než 3 osobami fyzicky napadl úderem pěstí do oblasti hlavy poškozeného, který upadl na zem a v důsledku toho mu vzniklo zranění a to tržná rána na pravé tváři.



ad 4) Charakteristika pachatele: muž, 45 let, státní příslušnost XXX, dříve potrestán za trestnou činnost.



ad 5) Charakteristika poškozeného: muž, 38 let, státní příslušnost XXX.



ad 6) Případ byl ukončen policejním orgánem dne 16.8.2022 odesláním spisového materiálu se závěrečnou zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení dle § 179c odst. 1 tr. řádu okresnímu státnímu zastupitelství v Karlových Varech.



ad 7) Státní zástupce okresního státního zastupitelství podal okresnímu soudu v Karlových Varech návrh na potrestání pod č.j.: XXX.



ad 8) Usnesení o zahájení trestního stíhání ve věci vydáno nebylo.

