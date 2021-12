Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k bakalářské práci studentky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 20.10.2021 obdrželo Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.") ve znění:



"Tímto Vás, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje žádám o poskytnutí informací, tudíž počtu konfrontací provedených v přípravném řízení od roku 2015 do roku 2020 (počet konfrontací z každého uvedeného roku) v rámci svého působení."

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje posoudilo žádost žadatele o informace a v dané věci sděluje následující:

Vzhledem k tomu, že podání nebylo v souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podáno Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje prostřednictvím elektronické podatelny Policie České republiky, jejíž adresa (epodatelna.policie@pcr.cz) je zveřejněna na internetových stránkách policie (www.policie.cz), není toto podání dle § 14 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. žádostí o informace ve smyslu tohoto zákona, a není tudíž vyřízeno v režimu tohoto zákona.

K dotazu žadateli přesto sděluje:

Ve věci požadovaných informací sdělujeme, že předmětné informace nejsou v dané struktuře statisticky k dispozici, a proto je nemůžeme poskytnout. Získání takových informací by vyžadovalo manuální prostudování spisových materiálů, které by i s ohledem na vymezení doby od roku 2015 do roku 2020 představovalo mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Tedy i v případě, že by věc byla vyřizována v režimu zákona č. 106/1999 Sb., podléhalo by poskytnutí požadovaných informací zpoplatnění.

Zpracoval:

kpt. Mgr. Pavel Žíha

