Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žádost o informace - dopravní značky Na Sadech a Krajinské ulice

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova 26, 370 74 České Budějovice (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo prostřednictvím emailové schránky epodatelna.policie@pcr.cz dne 27. listopadu 2020 žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) ze dne 27. listopadu 2020 (dále jen „žádost“), žadatel J. Š. ve znění:

„Dobrý dne,

vzhledem k tomu, že pan S. z KŠPČR chodí okolo horké kaše a odkazuje mě na jednání na MM, které již 2x proběhlo dotazuji se dle zákona č. 106/199 Sb, zda-li značka zákazu vjezdu , od 10,00 do 18,00 hod v zatáčce je umístěna správně?

Dopouští se Městská policie okrádání řidičů,zvláště těch z ciziny, kteří Budějovice neznají a nemají skoro šanci v zatáčce spatřit, když značka není umístěna v dostatečné vzdálenosti / 25 metrů/ a velikosti protiprávního jednání. Já tvrdím, že ano a p. primátor MM vše za přítomnosti p. Vávry zlehčuje? Jenom pro zajímavost, MP Č.B. udělila za rok 2019 21 tis. pokut a to mnohé právě v rozporu se zákonem.

Informace byly poskytnuty v tomto znění. Na přiložené fotografii zaslané žadatelem je zachycena část křižovatky místních komunikací ulic Na Sadech, 28. října a Krajinské v Českých Budějovicích. Avizovaná dopravní značka zákaz vjezdu s časovým omezením od 10:00 do 18:00 hod. se v blízkosti výše uvedené křižovatky v současné době nenachází, ani není zachycena na přiložené fotografii.

Dopravní režim v ulici Krajinské je ve směru od křižovatky s místními komunikacemi ulicemi Na Sadech a 28. října upraven dopravním značením konkrétně svislými dopravními značkami č. IZ 6a – Pěší zóna, IP 4b – Jednosměrný provoz a E 12a – Jízda cyklistů v protisměru, které jsou společně umístěny po pravé straně vozovky místní komunikace ulice Krajinské na nároží zmiňované křižovatky. Ve spodní části svislé dopravní značky č. IZ 6a je povolen vjezd do oblasti pěší zóny vozidlům dopravní obsluhy do 3,5t v době od 06:00 do 10:00 hod. a v době od 18:00 do 20:00 hod., dále cyklistům a vozidlům do 3,5t parkujícím v objektech. Popsanému dopravnímu režimu odpovídá i stavebně technické uspořádání vjezdu do pěší zóny, kdy toto je realizováno přes snížený obrubník. Vozovka ulice Krajinská je pak provedena s odlišným povrchem. Provedení tak lze označit za čitelné a samovysvětlující.

Z hlediska zájmů chráněných Policií České republiky na úseku dopravy, tedy z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, neshledáváme v umístění svislé dopravní značky č. IZ 6a žádných závad. K tomuto dále uvádíme, že místní úpravou provozu na pozemních komunikacích je do ulice Krajinské, na řešené křižovatce, umožněn vjezd vozidel pouze po ulici Na Sadech ve směru od ulice Pražské. Z tohoto směru je na existenci pěší zóny ještě nadstandardně předem upozorněno modifikovanou svislou dopravní značkou č. IP 19.

Ohledně legálnosti řešené místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutno vyžádat vyjádření od příslušného silničního správního úřadu, nebo od majetkového správce místní komunikace ulice Krajinské.

