Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

148628/2018

DOTAZ:

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, který je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržel dne 30. 11. 2018 žádost žadatele ..................... o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Předmětem žádosti je poskytnutí informace o počtu pokut udělených na území obce Velké Losiny cyklistům za jízdu po chodníku v letech 2016, 2017 a 2018, a to se specifikací, kolik takových pokut bylo uděleno cyklistům ve věku do 21 let a kolik důchodcům.

Dále se žadatel dotazuje, zda a na čí popud bylo prováděno šetření fyzicky – počítáním, podle jemu neznámých kritérií (auta, moto, cyklisté, pěší, další).

ODPOVĚĎ:

V požadovaném období, tedy od počátku roku 2016 do současné doby (stav k 7. 12. 2018) eviduje územní odbor Policie ČR Šumperk v obci Velké Losiny jeden případ udělení pokuty za takové přestupkové jednání. Pokuta byla udělena osobě ve věku 69 let.

Fyzické šetření k vytíženosti komunikace v obci Velké Losiny nespadá do působnosti činnosti Policie ČR.

Tímto povinný subjekt vyhověl shora uvedené žádosti ze dne 30. 11 2018, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

