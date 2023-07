Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace dle z.č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhá odpovědí k následujícím dotazům:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, jako povinný subjekt, obdrželo dne 13. června 2023 žádost podanou v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), pana XY, nar. X.X.XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXX, XXX XX XXXXXX, e-mail: XY@X.cz, (dále jen „žadatel“), kterou se dožadoval poskytnutí informací k souboru 20 dotazů.

Věc: žádost o podání informace v souladu se zákonem č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, v souladu se zákonem č. 2/9943Sb. Listiny základních práv s svobod- nestranně a pravdivě, v souladu se zákonem č. 1411961Sb. Tr.řádu , zákonem č. 140/1961Sb. Tr. zákonem, zákonem č. 40/2009Sb. Tr. zákonem, zákonem č. 1/1993Sb. ústavy CR s přihlédnutím k čl. 96 odst. 2 zákona 1/19093Sb. Stavy ČR, že každý rozsudek , musí být ,, nevyjímaje vydaný v písemné podobě v r. 20XX pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne u Okresního soudu v XXXXXXXX , úřední osobou soudní JUDr. XY, v soudním řízení, pod čj. XY XXX/XX veřejně a ústně vyhlášen u Okresního soudu v XXXXXXXX zákona a ze zákonné povinnosti zachycen ve veřejné listině §40 zákona 99/1963, ve znění vyhlášeném v řízení čj,.XY XXX/XX ve věci vypořádání BSM, kdy byly porušeny zákony České republiky a EU , ve věci , činnosti, příslušníků Policie ČR , spisu čj. ORSM- XXXX-X/ČJ-20XX-XX ze dne XX.X.20XX, neplněním úřední povinnosti s úmyslem šikanovat a vydírat , oznamovatele trestné činnosti , XY trestné činnosti a způsobit mu škodu. Na základě úmyslného neplnění zákonných povinností některými příslušníky Policie ČR , kteří neplnili svoji zákonnou povinnost když neprověřovali oznámenou trestnou činnost, podle zákona 141/1961Sb. Trestního řádu a zákona 40/2009Sb. Tr.zákona a jiných zákonů a právních , norem a napomáhali i používání padělaných a pozměněných veřejných listin, jako pravých, kde tuto nezákonnou činnost prokazuje, evidence spisu u PČR OO XXXXXX , pod ,,ČJ“ s úmyslem šikanovat s šířením pomluv ,napomáhání vydírání, krádeží, oznamovatele XY a XY na právech s úmyslem způsobit škodu na majetku oznamovateli trestné činnosti přesahující 20 mil Kč, umožnění na základě neplnění úřední povinnosti , ze strany některých příslušníků, Policie ČR , vyplívající ze zákonů České republiky a EU a umožnění, používání, padělané a pozměněné veřejné listiny od r. 20XX ve věci vypořádání ,,BSM“

Povinný subjekt tedy na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a na základě rozhodnutí nadřízeného věcně příslušného orgánu poskytuje následující odpovědi k souboru 20 otázek.

Otázka č. 1-

Zda bylo , ze strany, Policie ČR, Obvodního oddělení XXXXXX, nebo jiného útvaru , Policie ČR , vydáno s uvedení, čísla, jednacího, s uvedení, příslušného Policejního orgánu, , nějaké usnesení, veřejná listina , podle zákona 141/1961Sb. Tr.řádu, že došlo k prověřování, oznámené trestné činnosti , padělání a pozměnění veřejné listiny, vydané v písemné podobě v r. 20XX , pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XXXX.20XX, vydané úřední osobou soudní JUDr. XY a zda byla , před vydáním , písemného znění rozsudku, dne XX.XX.20XX, v řízení čj. XY XXX/XX, ve věci vypořádání BSM, splněna zákonná povinnost a bylo znění tohoto rozsudku , v souladu s čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. veřejně a ústně rozsudek ústně, vyhlášen a ve znění vyhlášeném , podle §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř. zachycen ve veřejné listině, protokolu z jednání.

Odpověď k 1-

Opakovaně je sdělováno, že ve věci možného padělání či pozměňování veřejné listiny vydané pod č.j. XY XXX/XX-XXX bylo vedeno šetření, tudíž usnesení nebyla vydávána a oznámení byla založena, o čemž byl oznamovatel řádně vyrozuměn. Provedeným přezkumem postupu policejního orgánu ze strany kontrolních orgánů nebyla v tomto postupu zjištěna žádná pochybení. Šetření byla vedena pod č.j. ORSM-XXXX/ČJ-20XX-XX a KRPL-XXXXX/ČJ-20XX-XXXXXX, oba spisy byly evidovány na OOP PČR XXXXXX, dále na OHK PČR XXXXXX pod č.j. KRPL-XXXXXX/ČJ-20XX-XXXXXX. K druhé části Vašeho dotazu není policejní orgán oprávněn se vyjádřit, dotaz je třeba učinit na příslušný soud.

Otázka č. 2-

Kterou úřední osobou, s uvedením, hodnosti, titulu, jména příjmení, pracovní zařazení, činnou u Policie ČR , KŘP LK, s uvedením, čj. spisu, listiny, bylo rozhodnuto, že rozsudek vydaný v písemné podobě v r. 20XX , úřední osobou soudní, JUDr. XY z Okresního soudu v XXXXXXXX, splňoval, náležitosti, předepsané zákona České republiky a EU, a to i čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993SB. že toto znění rozsudku, bylo ze zákona dne XX.XX.20XX v řízení čj. XY XXX/XX ve věci vypořádáním ,,BSM“, veřejně a ústně vyhlášeno a podle zákona §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř., zachyceno ve veřejné listině, ,,protokolu z jednání, ve znění vyhlášeného rozsudku.

Odpověď k 2-

Věc byla řádně prošetřena, přičemž nebylo zjištěno protiprávní jednání.

Otázka č. 3-

Zda si byli vedoucí pracovníci činní u kontrolních orgánu Policie ČR, vědomi toho , že přiložená listina – důkaz že nebyl ze strany , vedoucího pracovníka učiněn , vlastnoruční podpis na listině vydané Policii ČR , Obvodním oddělení XXXXXX pod čj. čj. ORSM-XXXX-X/ČJ-20XX-XX ze dne XX.X.20XX , vedoucího oddělení npor. XY, uvedeného tiskem .kde nedošlo v souladu se zákony České republiky a EU k Prověřování oznámení trestné činnosti, při porušení zákon č. 141/1961Sb. Tr. řádu zákona 140/1961Sb. Tr. zákona a jiných zákonů a právních norem , k znemožnění – nadržováním, prověřování oznámené , trestné činnosti, při padělání a pozměnění veřejné listiny, rozsudku čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX vydané v písemné podobě v r. 20XX, úřední osobou soudní JUDr. XY kde tato osoba npor. XY a nprap..XY , při úmyslném neplnění zákonných povinností přímo jako člen organizované skupiny napomáhala k používání, padělané a pozměněné veřejné listiny jako pravé.

Odpověď k 3-

K uvedenému dotazu není možno se vyjádřit, neboť spisový materiál ORSM-XXXX/ČJ-20XX-XX byl skartován, nicméně veškerá Vaše oznámení i oznámení pana XY byla řádně prošetřena či prověřena.

Otázka č. 4-

Zda si byli vedoucí pracovníci činní u Policie ČR, Obvodního oddělení XXXXXX a kontrolního orgánu, vědomi toho, že neplnili zákonné povinnosti, podle zákona č. 141/1961Sb. Trestního řádu a zákona č. 140/1961Sb. Tr. řádu, kdy tuto nezákonnou činnost, prokazuje evidence spisu, pod čj. ORSM-XXXX/ČJ-20XX-XX, kde neprokazuje, že by příslušníci, Policie ČR Obvodního oddělení XXXXXX , plnili svoji zákonnou povinnost, podle zákona 141/1961Sb. Tr. při prověřování oznámené trestné činnosti, jako trestnou činnost, registrovanou pod , ,, TČ“ a ukončenou usnesením.

Odpověď k 4-

K uvedenému dotazu není možno se vyjádřit, neboť spisový materiál ORSM-XXXX/ČJ-20XX-XX byl skartován, nicméně veškerá Vaše oznámení i oznámení pana XY byla řádně prošetřena či prověřena. Žádná neplnění zákonných povinností nebyla nikdy prokázána.

Otázka č. 5-

Zda si vedoucí pracovníci činní u Policie ČR, KŘP LK, uvědomují, že již vyjádření, že došlo ke skartaci spisu ORSM-XXXX-X/ČJ-20XX-XX , prokazuje úmyslné neplnění zákonných povinností s úmyslem způsobit , škodu kdy , označení ,,ČJ“, prokazuje, že nedošlo k prověřování oznámené trestné činnosti, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr.řádu . ale pouze jako běžnou korespondenci, podle správního řádu , 500/2004Sb. Kde tato nezákonná činnost, napomáhala ,, nadržováním“ aby pachatel, trestné činnosti ,,jako padělatel veřejné listiny, , unikl trestnímu stíhání . Kdy je prokazatelné, že u Policie ČR, nyla organizována trestná činnost některými příslušníky Policie ČR, , proti oznamovateli-poškozenému, XY, s úmyslem ho poškodit na právech a majetku.

Odpověď k 5-

Jedná se o spekulaci, ke které se policejní orgán nebude vyjadřovat. Žádná pochybení v souvislosti s evidencí prošetřovaných věcí nebyla nikdy zjištěna a prokázána. Nad rámec sdělujeme, že Vaše podezření byla předána k prošetření na odbor vnitřní kontroly krajského ředitelství.

Otázka č. 3/

Zda si byli vedoucí, pracovníci činní u Policie ČR , KŘP LK jisti že byl příslušníkům , úřední osobám činných u Policii ČR OO XXXXXX , byl dne X.X.20XX ,opravdu Okresním soudem v XXXXXXXX zapůjčen spis čj.XY XXX/XX Okresního soudu v XXXXXXXX. Jestliže evidence nebyla provedena podle zákona č. 141/1961Sb. Tr.řádu ,, jako TČ“ trestná činnost , kteří neplnili svoji zákonnou úřední povinnost a nadržovali, pachateli trestné činnosti JUDr. XY, kde se k této otázce, lze vyjádřit, na základě listiny ORSM-XXXX-X/ČJ-20XX-XX, nebo spisu vedeného u Okresního soudu v XXXXXXXX, pod čj. XY XXX/XX.

Skartace spisu, pod čj. ,,ČJ“ , prokazuje nezákonnou činnost, příslušníků, Policie ČER, kdy nebylo postupováno, při prověřování, oznámené trestné činnosti, registraci spisu, pod ,,TČ“ , podle zákona 141/1961SB. a v dané věci vydání usnesení, ze se stala, nebo nestala tato trestná činnost, s odůvodněním.

Odpověď k 3/

K uvedenému dotazu není možno se vyjádřit, neboť spisový materiál ORSM-XXXX/ČJ-20XX-XX byl skartován, nicméně veškerá Vaše oznámení i oznámení pana XY byla řádně prošetřena či prověřena.

Otázka č. 4-

Který spisový, materiál , přesně specifikovat, ve věci , oznámené trestné činnosti, u Policie ČR, OO XXXXXX, obsahuje, přesně uvést ,,čj. TČ“ ve věci trestního oznámené trestné činnosti, JUDr. XY, ve věci padělání a pozměňování veřejné listiny, rozsudku čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX , který nepodléhá skartaci, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr. řádu .

Odpověď k 4-

Veškeré spisy podléhají skartaci. Skartace nebyla v této šetřené věci provedena u spisu č.j. KRPL-XXXXX/ČJ-20XX-XXXXXX ani u spisu č.j. KRPL-XXXXXX/ČJ-20XX-XXXXXX .

Otázka č. 5-

Zda bili vedoucí, pracovníci činní u Policie ČR, K5P LK, seznámeni se skutečným stavem , že i v současné době, lze prokázat, úmyslné neplnění zákonných povinností, a uvedených protiprávních jednání a činnosti, již bývalých příslušníků OOP ČR XXXXXX , kde je prokazatelná, trestná činnost , která bude prokázána, na základě, zákonů a důkazů , s odpovědností za škodu kdy nebyl postup , úředních osob, činných u Policie ČR, KŘP LK, Obvodního oddělení XXXXXX nebyl proveden, postup při prověřování, oznámené trestné činnosti, podle zákona 141/1961Sb. Tr. řádu, pod čj. ORSM-XXXX/ČJ-20XX-XX zda byl příslušníkům , úřední osobám činných u Policii ČR OO XXXXXX , byl dne X.X.20XX ,opravdu Okresním soudem v XXXXXXXX zapůjčen spis nebo spis čj. XY XXX/XX s části padělanými listinami pod čj.XY XXX/XX vydávaný za spis XY XXX/XX(zda si policie ČR ověřila zda byl v r. 19XX založen u Okresního soudu v XXXXXXXX spis pod čj. XY XXX/XX) Jestliže evidence nebyla provedena podle zákona č. 141/1961Sb. Tr.řádu ,, jako TČ“ trestná činnost .

Odpověď k 5-

Jedná se o spekulaci, ke které se policejní orgán nebude vyjadřovat. Žádná pochybení v souvislosti s evidencí prošetřovaných věcí nebyla nikdy zjištěna a prokázána.

Otázka č. 6-

Která osoba přesně označit oznamovatel, s uvedením, jména, příjmení, bydliště, poškozený učinil trestní oznámení, pod vedené u Policie ČR, Obvodního oddělení XXXXXX čj. ORSM-XXXX/ČJ-20XX-XX , jestliže toto trestní oznámení, nepodal, pan XY.

Odpověď k 6-

K uvedenému dotazu není možno se vyjádřit, neboť spisový materiál ORSM-XXXX/ČJ-20XX-XX byl skartován, nicméně veškerá Vaše oznámení i oznámení pana XY byla řádně prošetřena či prověřena.

Otázka č. 7-

Kterou úřední osobou činnou u Policie ČR, Obvodního oddělení XXXXXX s uvedením, hodnosti, jména, příjmení, bylo řádně prověřována trestná činnost , pod označení sp.zn. ORSM-XXXX/ČJ-20XX-XX

Odpověď k 7-

K uvedenému dotazu není možno se vyjádřit, neboť spisový materiál ORSM-XXXX/ČJ-20XX-XX byl skartován, nicméně veškerá Vaše oznámení i oznámení pana XY byla řádně prošetřena či prověřena.

Otázka č. 8-

Zda bily , úřední osoby činní u Policie ČR OO XXXXXX , povinni zjistit a prověřit ze zákona-m prověřit že ji byl zřejmě zapůjčen padělaný spis-nezákonně zahájeno soudní, řízení, ve věci vypořádání ,BSM, pod čj. XY XXX/XX , kde k zahájení, tohoto řízení, ze zákona bránilo, neskončené soudní řízení, ve věci vypořádání ,,BSM“ v r. 20XX , pod čj. XY XXX/XX , vydaný nezákonným způsobem, při porušení zákona 99/1963Sb. kdy úřední osoba soudní JUDr. XY, věděla že k zahájení, nového soudního řízení ve stejné věci , vypořádání ,,BSM“ , bránilo neskončené soudní řízení, pod čj. XY XXX/XX ve věci vypořádání BSM , pod čj. XY XXX/XX a a že v tomto řízení byl vydán v r. 20XX , padělaný rozsudek čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, který nebyl podle zákona č. 1/1993Sb. Ústavy ČR, Článku 96, odst. 2, veřejně ve znění rozsudku čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX vyhlášen jak to přikazuje zákon a ani zaprotokolován pod čj. XY XXX/XX ve znění rozsudku vyhotoveného v písemné podobě pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX.

Odpověď k 8-

Provedeným šetřením nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání, žádný padělaný spis nebyl zjištěn.

Otázka č. 9-

Na základě, kterých podkladů, označit, číslo spisu, označit , příslušníka, policie ČR, hodností, titulem, jménem, příjmením, pracovním zařazením, nebylo ze strany těchto úředních osob z mých uvedených protiprávních činností , pracovníků obvodního oddělení Policie ČR , OOP ČR XXXXXX, nebyla nikdy zjištěna , kdy nebyli postupy , příslušníků , Policie ČR od r. 2004 v souladu se zákonem a došlo k neplnění, zákonných povinností, s úmyslem způsobit škodu.

Odpověď k 9-

Dotaz postrádá smysl, proto na něj nelze odpovědět.

Otázka č. 8-

Zda si vedoucí, pracovníci činní jako úřední osoby u Policie ČR, KŘP LK, byli vědomi, že i v současné době, lze prokázat, důkazy jak ze zákona, tak listinnými důkazy,, absenci prověřování oznámené trestné činnosti, podle zákona č. 141/1961Sb.Tr.řádu, při neplnění, zákonných povinností ,že byli ze strany některých úředních osob činných u Policie ČR , úmyslně neplněny zákonné povinnosti a to příslušníků činných u Policie ČR OO XXXXXX , nprap. XY vrchní inspektor a npor. XY a spol. vedoucí oddělení , úmyslné porušení zákon č.1/1993Sb. Ústavu ČR, Článek 96, odst.2, zákon č. 141/1961Sb. trestního řádu, kde nadržovali, pachateli, trestné činnosti, padělateli listiny, úřední osobě, soudní JUDr. XY. kdy vědomě a úmyslně neprovedly řádné prověřování oznámené trestné činnosti , trestního oznámení a úmyslně neplnili od r. 2004 zákonné povinností, úředních osob s úmyslem, způsobit škodu na zákonných právech a majetku, jako členové organizované skupiny aby padělaná a pozměněná veřejná listina, mohla být používána jako pravá.

A tvrzení ze stany Policie ČR , že žádná mnou uvedených protiprávních činností ,dnes již bývalých, příslušníků OOP ČR XXXXXX , jsou zjistitelné a prokazatelné i v současné době- a jsou postižitelné v souladu se zákonem č. 40/2009Sb. Tr. zákona , za neplnění zákonných úředních povinností s úmyslem, napomáhat používání, padělaných a pozměněných, veřejných listin, jako pravých s úmyslem, krádeží, vydírání, podvodů, poškozování cizích práv, kde nad rámec, mohu uvést, že u součásti, PČR KŘP LK, OOP XXXXXX , pracoval , příslušník Policie ČR, nprap. XY a npor. XY a zřejmě v zast.vedoucího policista XY. ( která se běžně vydával, bez označení svého podpisu, tiskem, za tiskem uvedeného, npor. XY, který úmyslně, neplnit svoji zákonnou povinnost, při oznámené trestné činnosti- v r. 20XX, pod čj. ORSM -XXXX-XČJ-20XX-XX ze dne X.X.20XX, ve věci vrácení spisu , čj. XY XXX/XX, prokazující, nezákonnou činnost, kdy zaslal, NCOZ, k ,,m padělané listině“ listině rozsudku čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, jako podklad veřejnou listinu- kde se dopustil podvodu, , z jiného soudního řízení, protokol z jednání pod. čj. XY XXX/XX zeb dne XX.XX.20XX, kde zatajil, že u Okresního soudu v XXXXXXXX, bylo zahájeno, nezákonně, soudní řízení, pod čj. XY XXX/XX

Odpověď k 8-

V současné době nevyvstaly žádné nové skutečnosti, které by již nebyly známé, a které by zakládaly podezření na protiprávní činnost policistů při prošetřování této věci.

Otázka č. 9-

Na základě bylo rozhodováno a kterých, podkladů, přesně specifikovat, č.j. s uvedením , činností úředních osob u OOP XXXXXX Policie ČR , mnou uvedených nezákonných činností , dnes už bývalých příslušníků OOP Policie ČR, když postup Policistů PČR OO XXXXXX nprap. XY, vrchního inspektora a npor. XY, vedoucího oddělení , byl v souladu se zákonem v r.20XX, když poruší zákon č. 1/1993Sb. Ústavu ČR, Článek 96, odst.2, porušení zákona č. 140/1961Sb. Trestního zákona, byla trestná činnost ve spojení i s dalšími zákony ,kdy vědomě umožní bez řádného prověření ,padělání a pozměňování veřejné listiny, podvodu,. Vydírání, zločinného spolčení ,nadržování, padělání a pozměňování veřejných listin na Okresním soudu v XXXXXXXX a používání, padělané a pozměněné veřejné listiny, vydané v písemné podobě v r. 20XX , rozsudku Okresního soudu v XXXXXXXX pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX jako pravé k získání neoprávněného majetkového prospěchu. Kdy tuto , nezákonnou činnost, potvrzuje- důkaz a vyvrací podvodné tvrzení- Odpověď k 1.5- Žádná z Vámi uváděných protiprávních činností dnes již bývalých příslušníků OOP ČR XXXXXX nebyla nikdy zjištěna ani prokázána, proto byl i postup v roce 20XX v souladu se zákonem. Nad rámec odpovědi uvádíme, že npor. XY na OOP ČR XXXXXX nikdy nesloužil Kde zákon- důkaz čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR , u listiny čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, zcela prokazuje, že toto znění, rozsudku , nebylo dne XX.XX.20XX v souladu s tímto, zákonem, ve věci, vypořádání BSM, veře

Odpověď k 9-

Žádné Vámi uváděné skutečnosti nebyly zjištěny, taktéž nebylo zjištěno porušení zákona ze strany bývalých pracovníků OOP PČR XXXXXX.

Otázka č. 10-

Zda si byli příslušníci Policie ČR, Obvodního oddělení XXXXXX, nevyjímaje jedoucích pracovníků od r. 20XX , že se dopouštěli , úmyslným neplněním zákonné povinnosti , podle zákona č. 141/1961Sb, Tr, řádu a zákona čl.96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR , zákona č. 140/1961Sb. Tr. řádu , při zneužití pravomoci úředních osob- neplnění zákonných povinností šikany , oznamovatele, poškozeného, XY XXXX, , na základě podvodu- úmyslné sdělení nepravdivé skutečnosti , že u listiny čj XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX , vydané v písemné podobě v r. 20XX v soudním, řízení čj. XY XXX/XX ve věci vypořádání ,,BSM“ a tím utvrzovali pachatele trestné činnosti,, padělatele u státního orgánu Okresního soudu v XXXXXXXX o jejich, beztrestnosti“. S uvedením, na základě , kterých, podkladů a který, kontrolní orgán, uvedené protiprávní jednání a činnost, nebyla prokázána , aby byl postup od r. 20XX v souladu se zákonem.

Odpověď k 10-

Žádné Vámi uváděné skutečnosti nebyly zjištěny, taktéž nebylo zjištěno porušení zákona ze strany pracovníků OOP PČR XXXXXX.

Otázka č. 11-

Zda bylo ze strany , některého příslušníka, Policie ČR , při plnění svých zákonných povinnosti, úředních osob, bilo i neplnit zákonné povinnosti, vyplívající ze zákona č. 141/1961Sb. Tr.řádu, bez ukončení trestního oznámení, usnesením , kde by bylo uvedeno v odůvodnění , že tato listina, vznikla v řízení čj. XY XXX/XX dne XX.XX.20XX v souladu se zákonem u Okresního soudu v XXXXXXXX a byla podle čl. 92 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Tr. řádu veřejně a ústně, znění tohoto rozsudku, vyhlášeno a zachyceno dne XX.XX.20XX ve veřejné listině, protokolu §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř , zachyceno v jednání, pod čj. XY XXX/XX . kde tímto jednáním, úředních osob, činných u Policie ČR, byla úmyslným neplnění zákonných povinností , způsobena úmyslně škoda, při porušení zákonů České republiky a směrnic EU ve věci ,, padělání a pozměňování a to i veřejných listin“. A porušení těchto zákonů s úmyslem způsobit škodu jde k tíži i Policii ČR, kde úřední osoby, neplnili svoji zákonnou povinnost. Mají ve svém, důsledku vedoucí, pracovníci činní u Policie ČR a ve svém, důsledku i mjr. Mgr. XY, vedoucí oddělení, KŘP LK, za podvodné jednání, poskytování, nepravdivých informací, porušující zákony České republiky a EU, nevyjímaje zákon č. 141/1961Sb. Tr. řádu, znemožnění prověření , trestních oznámení , podle zákona , k ochraně zákonných, práv, oznamovatele poškozeného, na základě, zneužití pravomoci úředních osob, činných u Policie ČR, při zneužití libovůle, při nadržování, pachateli trestné činnosti, jako je utvrzování o jeho beztrestnosti padělatele listiny a aby mohla být, padělaná a pozměněná veřejná listina, nadále používána jako pravá, při napomáhání, porušení čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, že je zákonnou povinností, tento rozsudek v písemné podobě v r. 30XX , pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, veřejně a ústně vyhlásit, a v souladu s §49 zákona 99/1963Sb. o.s.ř,, ve znění vyhlášeném výroku, odůvodnění, poučení , , zachytit ve veřejné listině, protokolu jednání kde nezákonné tvrzení naplňují veškeré znaky, trestné činnosti, , že cituji: Žádná z Vámi uváděných protiprávních činností pracovníků OOP ČR XXXXXX nebyla nikdy zjištěna ani prokázána, proto byly i postupy od roku 20XX v souladu se zákonem.

Odpověď k 11-

Žádné Vámi uváděné skutečnosti nebyly zjištěny, taktéž nebylo zjištěno porušení zákona ze strany pracovníků OOP PČR XXXXXX ani jiných pracovníků PČR KŘP Libereckého kraje v souvislosti s touto věcí.

Otázka č. 12-

Na základě, kterých podkladů, listiny, rozhodnutí, nadřízeného orgánu, nebo kontrolního orgánu, přesně specifikovat, listiny, příslušníka, Policie ČR , a jiných podkladů, že mnou uvedená nezákonná činnost a uváděná protiprávní činnost pracovníků 00P ČR XXXXXX, nebila nikdy zjištěna ani prokázána , proto byli i postupy od r. 20XX v souladu se zákonem.

Odpověď k 12-

Uvedené bylo zjištěno jednak přezkumem ze strany nadřízených pracovníků, dále oddělením vnitřní kontroly a ze strany Okresního státního zastupitelství XXXXXX.

Otázka č. 13-

Zda byl postup, příslušníků Policie ČR, OOP XXXXXX a vedoucích pracovníků PČR KŘP LK,, ve věci prověřování oznámené trestné činnosti ,pod ,,ČJ“ v souladu se zákonem čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR u listiny vydané v r. 20XX v písemné podobě v soudním řízení ve věci vypořádání BSM , pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX a to , veřejně a ústně, vyhlášeno toto znění, rozsudku ve znění, výroku, odůvodnění, poučení, a v souladu se zákonem §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř. a ve znění , vyhlášeného rozsudku, zachycen, ve veřejné listině, protokolu z jednání.

Odpověď k 13-

Postup pracovníků OOP PČR XXXXXX byl v souladu s platnými zákony České republiky.

Otázka č. 14-

Zda bylo i ze strany , některých příslušníků Policie ČR, nevyjímaje vedoucích pracovníků Policie ČR, KŘP LK, př plnění svých zákonných, povinností, i úmyslně neplnit zákonné povinnosti , vyplívající, ze zákona č. 141/1961Sb. a jiných zákonů a právních norem, bez ukončení trestního oznámení učiněného oznamovatelem- poškozeným , při poškození, jeho práv ,,usnesením , kde by bilo uvedeno v odůvodnění , že listina označená jako, padělek , vzniklá v soudním řízení čj. XY XXX/XX ve věci, vypořádání ,,BSM“ v písemné podobě v r. 20XX , vydané úřední osobou soudní JUDr. XY, pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, rozsudek , byl vydán v souladu se zákonem u Okresního soudu v XXXXXXXX a byl podle čl.96 odst.2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR , veřejně a ústně vyhlášen a toto znění, veřejně a ústně, zachyceno dne XX.XX.20XX ve veřejné listině, protokolu z jednání čj.XY XXX/XX podle §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř. ve znění, vyhlášeného rozsudku, výroku, odůvodnění, poučení. Kde nesplnění této zákonné, povinnosti, ze strany, příslušníka Policie ČR, při prověřování, oznámené trestné činnosti, byla naplněna touto úřední osobou, trestná činnosti, poškozování cizích práv, podvodu , vydírání a napomáhání, používání, padělané a pozměněné veřejné listiny jako pravé, ke krádežím majetku , oznamovatele, poškozeného, kde je prokazatelné, že u Policie ČR , ÚO XXXXXX, působila dobře organizovaná, skupina, příslušníků Policie ČR, kteří vytvořili nezákonný systém, porušující zákony České republiky a EU, a to i zákon 141/1961Sb.Tr.řádu, aby znemožnili , vedením spisu ,,ČJ“ , oznamovatelům a poškozeným , prověřit, podané trestní oznámení, v soulad se zákonem, jako ,,trestná činnost,, pod označením spisu ,,TČ“ v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Tr.řádu a zákonem č. 1/1993Sb. Ústavy ČR, kdy došlo ze strany, některých , příslušníku k odepření spravedlnosti. Ve věci, padělané a pozměněné veřejné listiny , rozsudku vydaného v r. 20XX v písemné podobě, pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XXX, , kde někteří příslušníci Policie ČR , nebyla tato nezákonná činnost, do současné doby řádně, prošetřena a, v dané věci,, trestních oznámení, vydáno usnesení“ o ukončení zákonného prověřování oznámené, trestné činnosti .

Odpověď k 14-

Jedná se o spekulaci, ke které se policejní orgán nebude vyjadřovat. Žádná pochybení v souvislosti s evidencí prošetřovaných věcí nebyla nikdy zjištěna a prokázána. Věc byla řádně prošetřena a nebylo zjištěno protiprávní jednání.

Otázka č. 15-

Zda si bili, vedoucí, pracovníci, činní u Policie ČR, KŘP LK, vědomi toho, že při neplnění, zákonné povinnosti, úředních osob , mající charakter, neplnění zákonných povinností , ze zákona , mající charakter, dlouhodobého neplnění, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr. řádu a jiných zákonů a právních norem , při objasňování oznámené trestné činnosti, jako je padělání a pozměňování veřejné listiny vydané v písemné podobě v r. 20XX , pod čj. XY XX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XXna umožnění, porušení, zákona čl. 96 odst. 2.zákona 1/1993Sb.Útavy ČR, a zákona §40 zákona 99/2963Sb. o.s.ř. , s úmyslem šikanovat oznamovatele poškozeného, kde věděli, že oznámenou trestnou činnost, neprověřují, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr. řádu, kde bylo úmyslem, těchto příslušníků Policie ČR, šikanovat- oznamovatele-poškozeného, XY a způsobit mu škodu, na právech tak na majetku a i v současné době, mají plnou odpovědnost za vzniklé škody na právech a majetku a za úmyslné porušení zákonů a jiných právních norem dle EU.

Odpověď k 15-

Jedná se o spekulaci, ke které se policejní orgán nebude vyjadřovat. Žádná pochybení v souvislosti s evidencí prošetřovaných věcí nebyla nikdy zjištěna a prokázána. Věc byla řádně prošetřena a nebylo zjištěno protiprávní jednání.

