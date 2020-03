Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace

Žadatel zažádal o informace k přestupkům v dopravě.

Žadatel podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve které žádá o informace k přestupkům v dopravě, cituji:

„Vážený pane plukovníku,

zdvořile Vás tímto žádám o sdělení následujících požadovaných informací dle výše uvedeného právního předpisu.

1) Požaduji informaci o tom, kolik přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu, případně vyřízeno v příkazním řízení Obvodním oddělením Policie ČR Fulnek, vůči osobě …, a to za časové období od 1. ledna 2019 do 31. prosince. 2019

2) Dále požaduji sdělení informace, kolik dopravních přestupků bylo zaznamenáno kamerovým dohlížecím systémem, jež Obvodní oddělení Policie ČR ve Fulneku využívá, a způsob jejich vyřízení, v souvislosti s porušením dopravního značení B28 „zákaz zastavení“ na ulici Masarykova ve Fulneku, rovněž za časové období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019

3) Dále požaduji sdělit informaci a to celkový počet vyřízených přestupků, případně oznámení ke správnímu orgánu orgánem Policie ČR v souvislosti s dodržováním umístěného dopravního značení v ulici Masarykova ve Fulneku a to za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.“

Po posouzení a po zjištění, k jaké věci se Vaše žádost vztahuje povinný subjekt, konstatoval, že k jednotlivým bodům lze poskytnout následující informace.

Odpověď k bodu č. 1 žádosti: Za uvedené období neevidujeme vůči Vaší osobě žádný přestupek, tedy žádný nebyl řešen v příkazním řízení ani oznámen správnímu orgánu.

Odpověď k bodu č. 2 žádosti: V souvislosti s porušením dopravního značení B28 (zákaz zastavení) na ulici Masarykova ve Fulneku evidujeme za požadované období 10 přestupků, které všechny byly řešeny v příkazním řízení, přičemž k řešení žádného z těchto přestupků nebyl využíván kamerový záznam.

Odpověď k bodu č. 3 žádosti: V souvislosti s dodržováním dopravního značení na ulici Masarykova ve Fulneku, evidujeme za požadované období celkem 16 přestupků, všechny byly řešeny v příkazním řízení.

