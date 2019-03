Žádost o informace.

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žadatel podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),které se týká konkrétní osoby, cituji:

„ABY JSTE MI, ………… ZDĚLILI INFORMACI, KTERÁ ČESKÁ POLICIE, VYŠETŘUJE PODVODY NA SVÝCH KLIENTECH, ATD, EXEKUTORA ……… A TO DO 30 DNU. DŮVOD: OD ROKU 2005 KDY BYL EXEKUTOR ………, BYL POVĚŘEN EXEKUCÍ MÉHO RODINNÉHO DOMU VE …….. NA NÁVRH OPRAVNĚNÉ ……… MÁ BÝVALA MNŽELKA, A POVINNY: ……………... A TO VE VÝŠI …….Kč. JELIKOŽ OD SAMÉHO ZAČATKU EXUKUČNÍHO ŘÍZENÍ NA MUJ RODINNÝ DŮM EXEKUTOR ……….. SE DOPUŠTĚL PODVODU. VZHLEDEM TOMU ŽE STATNI ORGANY KTERÉ JSME O TOMTO STAVU INFORMOVAL, BYLY K VĚCI NEČINNÉ. DNE …….,BYL MUJ RODINNÝ DŮM VE …….., V PODVODNÉ ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ VYDRAŽEN ZA SMĚŠNOU CENU, …….. Kč. A VYDRAŽITELEM SE STAL ……….., KTERÝ PO OKAMŽITÉ NABYTI PRAVNI MOCI, OKAMŽITĚ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH TENTO PODVODNĚ VYDRAŽENÝ RODINNÝ DŮM, NABIZEL ZA …….. Kč. VZHLEDEM TOMU ŽE STÁTNÍ ÚŘADY V OKRESE KARVINÁ VŮBEC NA TYTO OZNAMENÍ NEREAGOVALY, ZUSTAL PODVODNÝ EXEKUTOR …….., ZA SVÉ PODVODY NEPOTRESTÁN. AŽ V ROCE 2018 TELEVIZE ……. VE SVÉM POŘADU, VEŘEJNOSTI ZDELIL PODVODY EXEKUTORU, MEZI NIMI TAKÉ FIGUROVAL EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ……..EXEKUTOR, ……., KTERÝ SVÉ KLIENTY PŘIPRAVIL SVÝMI PODVODY O MILIONY KORUNČESKÝCH. ROVNĚŽ NEŠETŘIL V PODVODECH TAKÉ BANKOVNI SPOLEČNOSTI. JELIKOŽ JSEM OKRESNÍ SOUD V KARVINÉ ABY MI ZDĚLILA K VĚCI NĚJAKÉ INFORMACE A ABY MI ZASLALA INFORMACE, KTERÁ ČESKÁ POLICIE, JEHO TRESTNÍ ČINY VYŠETŘUJE. OKRESNÍ SOUD V KARVINÉ MI TYTO INFORMACE ODMITLA ZDĚLIT. PROTO SE OBRACIM NA VÁS, ČESKÁ POLICIE V ČESKÉM TĚŠÍNĚ ABY MI, ………. ZDĚLILA A TO DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A TO DO 30 DNU, ZDĚLILA KTERÁ ČESKÁ POLICIE, VYŠETŘUJE TRESTNÍ ČINNOST, EXEKUTORA, ……..A TO Z DUVODU SE PŘIPOJIT K TRESTRNÍMU OZNÁMENÍ NA EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARVINÁ, EXEKUTOR, ………. DĚKUJI. ZAROVEŇ NA VÁS ČESKOU POLICII V ČESKÉM TĚŠÍNĚ, ŽÁDÁM ABY JSTE MI ODPOVĚĎ ZASLALI NA KONTAKTNÍ ADRESU NOVÉHO TRVALAÉHO BYDLIŠTĚ, PROTI SVÉ VULI, ……………. PŘILOŽEN DUKAZ č. 1.: USNESENÍ EXEKUTORA …, ZE DNE………..“

Povinný subjekt Vaši žádost posoudil a konstatuje, že požadované informace v této podobě obecně žadatelům neposkytuje. Z Vaší žádosti je zřejmé, že důvodem dotazu má být zjištění vedeného trestního řízení, k němuž se hodláte „připojit“ se svým oznámením. K podání vlastního trestního oznámení však není nutná jakákoliv povědomost o prověřování nebo vyšetřování osoby, o které se zmiňujete. Pokud máte za to, že se vůči Vám tato osoba dopustila protiprávního jednání, které může vykazovat znaky trestného činu, doporučujeme učinit oznámení na Policii ČR, ať již osobně, anebo v písemné podobě s vylíčením rozhodných skutečností.

Je již na policejním orgánu, nikoliv na potencionálním poškozeném, aby věc týkající se totožné podezřelé osoby (po posouzení, zda případná trestní odpovědnost za trestný čin nezanikla uplynutím promlčecí doby) případně spojil do jednoho vedeného trestního řízení.

