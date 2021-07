Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace

Zveřejnění podle ustanovení §5 odst. 3 zákona č. 106/99 Sb.

Žádost a odpověď:



"a) Jak bude s předmětnými zbraněmi a střelivem v případě rozhodnutí o jejich zajištění dále naloženo (tedy kde a za jakých podmínek budou uschovány po dobu jejich zajištění, včetně výše nákladů na jejich zajištění ve smyslu § 57 odst. 7 zákona o zbraních)?



b) Jak má účastník postupovat vůči správnímu orgánu (a případně kterému) v případě, že dojde k zajištění předmětných zbraní a střeliva a účastník se poté rozhodne (ještě před jejich odnětím) k převodu vlastnického práva k nim na třetí osobu ve smyslu shora uvedeném?“

K bodu a) žádosti

Zajištěné zbraně dle ustanovení § 57 zákona o zbraních budou uloženy ve skladu odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského ředitelství, pracoviště Nový Jičín, ul. Svatopluka Čecha 9, 741 01 Nový Jičín. Stejně tak bude uloženo také zajištěné střelivo. Náklady dle ustanovení § 57 odst. 7 zákona o zbraních v tomto případě nebude příslušný organizační článek požadovat.



K bodu b) žádosti

Tato informace je zaznamenaná v předmětném rozhodnutí ze dne 23. června 2021 (č. j.......), kde je uvedeno: „Rozhodnutí o zajištění zbraní, střeliva a dokladů neruší právní stav účastníka řízení, jako držitele uvedených předmětů zajištění. Institut zajištění podle ustanovení § 57 odst. 1 písm. a) zákona o zbraních má charakter dočasného opatření. Po dobu zajištění, tak držitel může převést vlastnické právo k předmětným zbraním a střelivu na třetí osobu, která splňuje veškeré zákonné podmínky pro jejich vlastnictví a držení. Držiteli mu tímto pak vznikne povinnost dle ust. § 42 zákona č. 119/2002 Sb. zákona o střelných zbraních a střelivu (dále jen zákona o zbraních), kdy mimo jiné fyzická osoba, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou má vydán průkaz zbraně, na jinou osobu, je povinna tento převod oznámit do 10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně, není-li dále stanoveno jinak, příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, a současně odevzdat průkaz zbraně. Držitel v oznámení o nabytí vlastnictví nebo o převodu vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C uvede osobní údaje nebo údaje identifikující právnické osoby, mezi nimiž došlo k převodu vlastnictví, údaje o zbrani kategorie A, AI, B nebo C, které se oznámení týká, včetně údaje o ověření zbraně a způsob převodu vlastnictví.“

