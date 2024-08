Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žádost k telefonním hovorům PČR advokátům ex offo

Žádost ze dne 14. května 2024

Žádost:

Žádám o sdělení následujících informací:

1) Zda dne 11. května 2024 jsem byla ze strany Policie České republiky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje telefonicky v rámci obvolávání obhájců ex offo k ustanovení obviněným kontaktována z neznámého čísla (skryté číslo Policie) na mém tel. čísle: xxx a pokud ano, tak žádám o uvedení

(i) v jakém čase byl telefonát realizován,

(ii) jak dlouho pokus o spojení trval,

(iii) kdo tento telefonát realizoval s uvedením jména a příjemní a zařazení v rámci Policie ČR,

(iv) a čeho se telefonát týkal, tj. zda ustanovení obhajoby ex offo nebo něčeho jiného (uvedením).

2) Jakým způsobem Policie České republiky Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje postupuje v rámci obvolávání obhájců ex offo k ustanovení obviněným. Pokud je pro případy ex offo užíváno neznámého čísla, žádám o osvětlení, z jakého důvodu tomu takto je a proč zvonění telefonu netrvá po dobu, která by umožnila převzetí telefonního hovoru.

3) Jakým způsobem je kontrolován způsob obvolávání obhájců.

Odpověď:

K otázce č. 1: Provedeným šetřením nebylo zjištěno, že byste byla dne 11. 5. 2024 kontaktována na tel. čísle xxx některým z policistů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, a to z pevné linky nebo z mobilního telefonu.

Pro Vaši informaci doplňuji, že hovory z pevné linky ani ze služebních mobilních telefonů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje se nezobrazují jako skrytá čísla (s výjimkou linky 158). Skrytá čísla však mohou používat jiné státní úřady nebo organizace.

K otázce č. 2: Seznam policistů pro ustanovení ex offo má příslušný soud, který stanoví i jejich pořadí pro daný den. Pokud policista potřebuje ustanovit obhájce ex offo, zavolá na příslušný soud, kde mu sdělí jména obhájců a jejich pořadí. Policista pak kontaktuje postupně obhájce ze seznamu, který takto od soudu obdrží. Volání policie se nezobrazuje jako skryté číslo (s výjimkou linky 158, toto pracoviště však nutnou obhajobu nezajišťuje). Nebylo zjištěno, že by policisté při kontaktování obhájců nechali telefon prozvánět nedostatečnou dobu.

V některých případech kontaktuje obhájce přímo soud.

K otázce č. 3: Kontrolu výkonu služby provádějí v rámci své pravomoci vedoucí příslušníci.

