Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádáme veřejnost o spolupráci při pátrání po pohřešovaném muži

KRAJ / SEMILSKO - Pátráme po 84letém muži ze Semilska.

Semilští kriminalisté pátrají po 84letém muži, který byl naposledy spatřen ve čtvrtek, v místě svého současného bydliště, v obci Studenec na Semilsku. Muž pravděpodobně krátce po poledni odešel z místa bydliště, aniž by komukoli podal zprávu a do současné doby jeho výskyt policistům není znám. V době odchodu mohl mít na sobě kapsáčové kalhoty v barvě khaki, košili blíže nezjištěné barvy, na nohou měl pantofle, tzv. "crocsy". Muž je 185-190 cm vysoký, štíhlé postavy, v dobré fyzické kondici. S sebou by mohl mít turistickou hůl.

Do pátrání po pohřešovaném muži ze Semilska se zapojili profesionální i dobrovolné články Hasičského záchranného sboru, policisté spolu s policejními psovody a tým se speciálně vycvičenými záchranářskými psy z Hejnic. Na propátrávání obtížného terénu byl povolán také vrtulník Letecké služby.

Pohřešování oznámili jeho rodinní příslušníci. Další informace k pohřešovanému naleznete v databázi pátrání po osobách.

V případě, že uvedený odkaz již není aktivní, bylo pátrání po pohřešovaném odvoláno.

Veškeré informace k výskytu či pohybu hledaného mladého muže sdělte policistům na kterékoli policejní služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158.

Děkujeme veřejnosti za spolupráci.

5. června 2021

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

