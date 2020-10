Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Žádáme veřejnost o spolupráci při pátrání

Kutnohorsko – Sprejerství je trestný čin.

K posprejování domů v Kutné Hoře došlo zřejmě v noci na 13. října 2020. Dosud neznámý pachatel v ulici Sedlecká na fasádu domu černým sprejem napsal nápis rozměru 90 x 50 cm. Dále ve vedlejší ulici Mezibranská na fasádu domu napsal nápis rozměru 80 x 75 cm. Celková způsobená škoda je deset tisíc korun.

Věk pachatelů, kteří se věnují sprejerství, se převážně pohybuje od 17 let do 24 let. Sprejerství je již od začátku trestný čin, a to bez ohledu na výši způsobené škody. Pachatelům za takové jednání hrozí mimo pokuty i rok vězení.

Policisté v této souvislosti žádají o pomoc. Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci vedoucí k dopadení těchto pachatelů, nechť se obrátí na kutnohorské policejní oddělení 974 875 700 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

15. října 2020

