Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádáme veřejnost o spolupráci

LIBEREC – Pátráme po totožnosti důležitých svědků. Znáte je?

Ve zcela zaplněné tramvaji číslo 3, která přijížděla do centra Liberce z Lidových sadů, k terminálu MHD v ulici Fügnerova, byla ze strany dosud neustanovených osob při vystupování napadena jedna z cestujících. K protiprávnímu jednání se znaky výtržnictví došlo krátce po 13. hodině dne 16. června 2021.

Průmyslové kamery zaznamenaly pohyb osob, které by nám svým svědectvím mohly výrazným způsobem dopomoci k objasnění případu.

V této souvislosti se proto obracíme na veřejnost se žádostí o spolupráci.

Pokud poznáváte osoby na fotografiích nebo jste cestovali v uvedenou dobu tramvají číslo 3 a viděli jste celý incident, při němž byla fyzicky napadena mladá dívka, ozvěte se nám na linku 158 nebo navštivte služebnu Obvodního oddělení Liberec – centrum.

Žádáme, aby se nám ozvali důležití svědci, osoby na fotografiích.

Žena, štíhlé postavy s delšími hnědými vlasy, oblečená do růžového trička s bílými pruhy, jeansových kraťasů a červených sportovních bot a muž, štíhlé postavy, blond vlasů sčesaných dozadu, po stranách hlavy vyholený, oblečený do černého trička s nápisem „warning“ a černých jeansových kalhot.

Zároveň o spolupráci žádáme dalšího důležitého svědka, muže s hnědou kšiltovkou, oblečeného do černého trička a černých plátěných kalhot.

Veškeré takto získané informace nám mohou dopomoci k objasnění okolností a příčin vzniku protiprávního jednání a k dopadení pachatele.

Děkujeme za spolupráci.



1. prosince 2021

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

vytisknout e-mailem