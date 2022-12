Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádáme veřejnost o spolupráci

LIBEREC – Pátráme po totožnosti tří mužů. Znáte je?

Ve středu 30. listopadu kolem 18. hodiny došlo v prostoru jídelny obchodního centra Globus ke krádeži. Odložené kabelky se zmocnil jeden z trojice mužů, kteří v prostoru jídelny povečeřeli.

Muž ve fosforové reflexní bundě vstoupil do prostor jídelny krátce po 18. hodině. Spolu se svými dvěma kolegy vybral z denní nabídky něco k snědku, načež se o několik okamžiků později s tácem plným lahodných dobrot pohodlně usadil ve střední části jídelny. Během pojídání chutné krmě si některý z trojice mužů povšiml, kterak od nedalekého stolu zrovna odešli dva strávníci. Zaujal jej tedy nikoli samotný odchod mladého páru, ale především to, že žena zanechala na opěradle židle svou kabelku. V tu chvíli se v hlavě jednoho z mužů zrodil smělý plán. Po syté večeři se s minimálně stejným nadšením a chutí hodlal pověnovat také osiřelé kabelce. A tak se také stalo. Sytý chmaták se vydal k pultu, do kterého se odkládají použité příbory a tácy. V poslední chvíli však mazaně změnil směr. Zřejmě proto, aby zmátl případné nepohodlné svědky. Namířil si to přímo k opuštěné kabelce, zatímco se jeho kolegové pohybovali v jeho bezprostřední blízkosti. Na stůl odložil tác se zbytky a pohotově přehodil přes opěradlo židle s kabelkou svou reflexní bundu. Vrátil tác a jist si tím, že o kabelku nikdo nejeví zájem, umně ji skryl v záhybech svého oděvu. Okamžitě zamířil k východu následován oběma dalšími muži. Na jeden zásadní detail však trojce zřejmě ani nepomyslela. Na neúnavné oko průmyslové kamery.



V této souvislosti se obracíme na veřejnost se žádostí o pomoc s ustanovením totožnosti trojice mužů. V případě, že někdo muže na videu a fotografiích poznává, nechť se nám neprodleně se svým svědectvím ozve na linku 158, případně ať se dostaví na kteroukoli služebnu obvodního oddělení v Liberci. Jakékoli informace vedoucí k vypátrání totožnosti některého z trojice mužů mohou výrazným způsobem dopomoci k objasnění celého případu.

Nenechavci může v případě prokázání viny hrozit trest za spáchání přečinů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku až na dvě léta.

Děkujeme za spolupráci.

6. prosince 2022

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

