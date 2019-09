Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádáme veřejnost o spolupráci

KRAJ – Obracíme se na veřejnost o pomoc při pátrání po 66letém muži z Liberce. Neviděli jste jej?

Liberečtí kriminalisté pátrají po 66letém muži, který odešel z místa bydliště v Liberci 3. září kolem 05:00 hodin, kdy směřoval na zastávku ČD v Rochlicích, odkud měl pokračovat do Jablonce a dále pak do Železného Brodu. Do současné doby se nevrátil, ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Pohřešování oznámili rodinní příslušníci v úterý ve večerních hodinách.

Další informace k pohřešovanému naleznete v databázi pátrání po osobách.

V případě, že již odkaz nebude aktivní, bylo pátrání po hledaném muži odvoláno.

Policisté přijmou jakékoli informace k výskytu či pohybu hledaného muže, stejně tak i informace, které mohou vést k jeho vypátrání. Informace sdělte policistům na kterékoli služebně nebo prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158.

4. září 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

vytisknout e-mailem