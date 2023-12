Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Žádáme veřejnost o pomoc

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Potřebujeme zjistit totožnost muže na snímcích.

V souvislosti s prověřováním majetkové trestné činnosti ze dne 3. 7. 2023 v Uherském Hradišti pátráme po totožnosti muže na snímku. Muž by měl být ve věku 35 až 40 let, vysoký cca 170 cm. Hovořil ukrajinským jazykem s čistým přízvukem. Působil celkově upraveným zevnějškem. Měl černé krátce střižené vlasy, opálenou pleť bez viditelného tetování. Byl oblečen do polokošile a kalhot s krátkými nohavicemi. Přes tělo měl zavěšenou tmavou pánskou příruční tašku.

Zároveň se obracíme na veřejnost, pokud by někdo mohl podat jakoukoli informaci o muži na snímku, ať kontaktuje Policii ČR na bezplatné lince 158, popřípadě na čísle 974 678 651 nebo se obrátí na nejbližší služebnu.

1. prosince 2023, por. Radomír Šiška, DiS.

