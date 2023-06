Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Žádáme veřejnost o pomoc

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Potřebujeme zjistit totožnost muže na snímcích.

V souvislosti s prověřováním závažné majetkové trestné činnosti ze dne 27. 4. 2023 v Uherském Brodě pátráme po totožnosti muže na snímku. Muž by měl být ve věku 30 až 40 let, střední postavy, výšky kolem 170 cm, s černými vlasy po ramena a oholenou tváří. Oblečený do výrazně červené zimní bundy a černých kalhot s bíločerveným horizontálním pruhem na pravé nohavici a s bílým vertikálním pruhem na levé nohavici z boku po celé délce, obutý do černých bot a s černým batohem na zádech.

Zároveň se obracíme na veřejnost, pokud by někdo mohl podat jakoukoli informaci o muži na snímku, ať kontaktuje Policii ČR na bezplatné lince 158, popřípadě na čísle 974 678 651, nebo se obrátí na nejbližší služebnu.

Děkujeme.

14. června 2023, por. Radomír Šiška, DiS.

vytisknout e-mailem