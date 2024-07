Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Žádáme veřejnost o pomoc

KROMĚŘÍŽSKO: Pátráme po pohřešovaném muži.

Policisté pátrají po pětatřicetiletém muži. Naposledy byl viděn v ranních hodinách dne 17. 6. 2024 v areálu Kroměřížské nemocnice a.s., kterou opouštěl po krátkodobé hospitalizaci. Neměl u sebe mobilní telefon, ale pouze osobní doklady a několik set korun. Do současné doby o sobě nepodal žádnou zprávu a nevrátil se do místa svého bydliště v Rožnově pod Radhoštěm.

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=11270625241515

Muž je asi 190 cm vysoký, váhy okolo 100 kg, střední postavy, hnědé oči, světle hnědé vlasy a na tváři má pravděpodobně strniště. Po celé pravé ruce má tetování vyobrazující různé ornamenty. Při propuštění z nemocnice měl na sobě černo-bílé kraťasy a modré roztrhané triko.

15. července 2024, por. Radomír Šiška, DiS.

