Žádáme o pomoc při pátrání po totožnosti zemřelého

DĚČÍNSKO – Pátráme po totožnosti zemřelého muže

Děčínští kriminalisté se obrací na širokou veřejnost a sdělovací prostředky s žádostí o pomoc při pátrání po totožnosti zemřelého muže. Dne 8. července 2021 byl do děčínské nemocnice přivezen rychlou záchrannou službou muž se zdravotními obtížemi, který byl bez dokladů a uvedl, že se jmenuje Bohdan Sas, věk 59 let. Následně dne 17. července 2021 tento muž v nemocnici zemřel.



Kriminalisté z útvaru 1. oddělení obecné kriminality Děčín prováděli k osobě šetření, ale v dostupných evidencích se nepodařilo osobu podle jím uvedeného jména, příjmení ani data narození nalézt. Kriminalisté vyžádali spolupráci Interpolu v celé Evropě, avšak totožnost osoby se doposud nepodařila zjistit. Po provedeném šetření se domnívají, že by se mohlo jednat o cizince, s největší pravděpodobností původem z Ukrajiny. Zjistili, že v Děčíně si příležitostně přivydělával jako zedník a přechodně se zdržoval v Děčíně III, nehovořil plynule česky, měl cizí akcent a bylo mu i špatně rozumět. K zemřelému muži byla zajištěna fotografie z doby jeho života před pěti až šesti lety.

Popis osoby: odhadovaný věk 60 - 65 let, výška 188 cm, váha 122 kg, oči hnědé, vlasy tmavě hnědé, prošedivělé, krátké, s výraznými čelními kouty. Fotografie muže viz níže.

Žádáme tímto každého, kdo by muže na přiložené fotografii poznal, případně měl další indicie vedoucí k ustanovení jeho totožnosti, případně jakékoli další poznatky, aby je předal na PČR KŘP Ústeckého kraje, Službě kriminální policie a vyšetřování, 1. oddělení obecné kriminality Děčín, tel. 974 432 460, 974 432 336 nebo na linku 158.

Děčín 18. května 2022

prap. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

