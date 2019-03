Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Začínající policisté v akci

KLADENSKO – Policejní školáci v praxi na dvou stanovištích v městě Kladno.

Policisté kladenského dopravního inspektorátu v součinnosti s Policejním vzdělávacím zařízením Praha Hrdlořezy uskutečnili dne 13. března 2019 v městě Kladno dopravní akci, do které byli zapojeni frekventanti policejní školy. Dopravně bezpečnostní opatření probíhalo v časovém rozmezí od 08.00 do 13.00 hodin na dvou vytipovaných stanovištích v Kladně, a to v ulici Dubská a Na Kopci. V průběhu této dopravní akce byla využita policejní technika včetně digitálního fotoaparátu s dalekohledem, který umožňuje zadokumentovat přestupek na vzdálenost až několika stovek metrů.

V rámci dopravně bezpečnostní akce policisté zkontrolovali celkem 147 motorových vozidel a bylo zjištěno celkem 10 přestupků v dopravě. Policisté u jednoho z řidičů zjistili požití alkoholických nápojů před jízdou. Dále u některých řidičů byl zaznamenán nevyhovující technický stav vozidel. Čtyři senioři usedli za volant, aniž by měli platnou zdravotní prohlídku.

Do dopravně bezpečnostní akce bylo nasazeno celkem 24 frekventantů, kteří se na celé akci aktivně podíleli a pod dohledem zkušených kladenských policistů získávali v terénu nové vědomosti a zkušenosti z odboru problematiky policejní dopravní služby.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

21. března 2019

