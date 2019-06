Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Žáci třetích tříd se dozvěděli spoustu zajímavostí z oboru kriminalistické techniky. Také si prohlédli policejní výstroj, výzbroj a techniku

BENEŠOVSKO – Pro pilné děti měli policisté připraveny odměny ve formě hádanek, omalovánek a dalších různých preventivních materiálů Policie České republiky.

Minulý týden v pátek si policisté pro děti připravili preventivní program a to přímo v prostorách Policie České republiky. Žáci třetích tříd ze Základní školy Jiráskova v Benešově tak měli možnost minimálně pohledem prozkoumat areál, kde sídlí kriminalisté z oddělení kriminalistické techniky a instruktoři výcviku ze školního policejního střediska. Převážná část programu se odehrávala venku ve velmi slunečném horkém počasí, proto policisté pomocí zástěn udělali dětem stín, aby jim bylo co možná nejpříjemněji. Ten nepřivítaly pouze děti, ale i přítomní dospěláci. Po úvodních organizačních věcech se děti rozdělily do dvou skupin.

První skupina šla nejprve na stanoviště, kde se jich ujali kriminalističtí technici. Beseda ohledně náplně práce těchto specialistů začínala venku u policejního vozidla, které používají technici při výkonu svého povolání. Zde se holky i kluci dozvěděli, co je vůbec náplní práce kriminalistického technika a poté si mohli prohlédnout výjezdové vozidlo. Věcí k prohlédnutí tu pro děti bylo připraveno daleko více. Ke konkrétní věci zazněl z úst technika slovní doprovod, aby bylo jasné, k čemu a jak se věc využívá. Jednalo se například o výše zmíněné vybavení výjezdového vozidla, stan, zástěny potřebné na místě při ohledání místa činu, akumulátorové nářadí, záznamová foto a videotechnika. Po ukončení této fáze besedy se skupinka přesunula do vnitřních prostor, kde na ni čekalo 7 stanovišť zaměřených na ukázky kriminalistických stop na místě činu. Stanoviště byla tak i pojmenovaná – stanoviště č. 1 – balistické stopy, č. 2 – mechanoskopické stopy, č. 3 – trasologické stopy, č. 4 – pachové stopy, č. 5 – biologické stopy, č. – 6 daktyloskopické stopy, č. 7 – chemické stopy. U každého stanoviště jim technici vysvětlili a ukázali, jak se pracuje s takovými stopami, jak se vyhledávají, zajišťují a proč je tak důležité s nimi pracovat. Na některých stanovištích si děti mohly získané poznatky prakticky vyzkoušet. Nakonec následovaly dvě praktické ukázky, kterých se všechny děti samy s nadšením účastnily. Jedna byla zaměřena na snímání otisků prstů a druhá na zajištění srovnávacího otisku podešve obuvi.

Druhé skupince žáků se věnovali instruktoři výcviku. Ti si pro ně připravili ukázku několika střelných zbraní. Se zaujetím zbraně pozorovali nejen kluci, ale i holky. Instruktor jim vždy detailně popsal zbraň a vysvětlil, které bezpečnostní složky ji využívaly nebo ještě stále využívají. Po přednášce si mohly děti vybité zbraně prohlédnout vizuálně. Ti odvážnější si ji pod odborným dohledem mohli vzít i do rukou. Další věcí, která k policistovi neodmyslitelně patří, jsou služební pouta. Dětem bylo vysvětleno, kdy a proč policisté pouta používají. Následovala praktická ukázka poutání. To si poté děti mohly samy vyzkoušet. Součástí tohoto stanoviště bylo představení výstroje a výzbroje policisty zařazeného v pořádkové jednotce. Děti si policistu nadšeně prohlížely a zároveň poslouchaly popis jednotlivé výstroje, výzbroje a také techniky, která je nezbytnou součástí těchto policistů. Vyzkoušet si potom mohly například helmu na hlavu nebo policejní štít.

Poté se skupinky žáků vyměnily. Ti, co byli u instruktorů, šli k technikům a skupinka od techniků přecházela k instruktorům. Třeťáci byli velice pozorní, šikovní a s nadšením se zapojovali do praktických ukázek. Vzájemná spolupráce fungovala bezchybně. Proto na úplný závěr dostali od policistky z oddělení tisku a prevence odměny v podobě preventivních materiálů Policie České republiky.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

20. června 2019

vytisknout e-mailem