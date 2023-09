Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Záchyt Syřanů

LOUNSKO - Převaděč je již odsouzen.

První zářijový den pátrali policisté dálničního oddělení Postoloprty na rychlostní komunikaci D7 a okolí po osobním automobilu, ve kterém měli cestovat nelegální migranti. Hlídka na zájmový vůz Volkswagen narazila v ranních hodinách poblíž Loun na silnici číslo I/7. Vozidlo řídil 34letý muž cizí státní příslušnosti. Spolu s ním jely ve vozidle další 4 osoby ze Sýrie, a to bez dokladů. Vzhledem k obtížné komunikaci z důvodu jazykové bariéry se nepodařila zjistit totožnost spolucestujících, proto zasahující hlídka přivolala na pomoc odborníky ve svém oboru. Hlídka dálničních policistů všechny 4 spolujezdce zajistila a předala k dalším úkonům kolegům z cizinecké policie. Řidiče pak strážci zákona zadrželi, převezli do cely a předali lounským kriminalistům. Ti se podle protokolu dozvěděli, že cizinec převážel Syřany z Bratislavy a namířeno měl do sousedního Německa. Prý jen těmto údajným bezdomovcům pomáhal. Kriminalisté se případem intenzivně zabývali od samotného počátku a zajistili potřebný důkazní materiál. Ten hovořil jasně a původní podezření policistů se potvrdilo. Cizinec ve věku 34 let si od lounské vyšetřovatelky převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Obžalovaný byl odsouzen Okresním soudem v Lounech ve zkráceném řízení k podmíněnu trestu odnětí svobody v délce trvání 8 měsíců na zkušební dobu 2 roky a dále k trestu zákazu pobytu po dobu dvou let.

6. září 2023

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

6. září 2023

