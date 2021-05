Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Záchyt migrantů

Ms kraj - ukrývali se v návěsech kamionů

Ve středu 19. 5. 2021 v odpoledních hodinách se obrátil řidič litevského kamionu na obsluhu benzínové čerpací stanice na dálnici D1 směrem na Polsko s prosbou o přivolání policistů, jelikož má s kolegou podezření, že v návěsech jejich kamiónů se nachází nějaké osoby.

Krátce po oznámení přijeli na místo dopravní policisté a následně další hlídky (oddělení hlídkové služby Ostrava a obvodního oddělení Bohumín). Skupina dvou rodin (čtyř dospělých a tří malých dětí) vystoupila ještě před příjezdem policistů z prvního kamionu a další dva muže nalezli policisté v návěsu druhého kamionu. Tito dva muži uváděli policistům, že jsou mladiství. Následnou kontrolou zápěstních kůstek ve zdravotnickém zařízení bylo zjištěno, že jeden z nich je již ve věku přes 18 let.

Migranti (9 osob) byli zajištěni a věc si na místě převzali kolegové z oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort odboru cizinecké policie k prověření. S eskortou a střežením osob napomohli policisté speciální pořádkové jednotky. Začal proces úkonů nezbytných pro identifikaci osob a zjištění oprávněnosti vstupu a pobytu osob na území naší republiky. Osoby uváděly, že pochází z Afghánistánu.

Policisté ověřili dokumenty – rumunské doklady žadatelů o mezinárodní ochranu, současně vytěžili příslušné informační systémy. Vyslechli řidiče kamionů a zadržené migranty, kteří policistům sdělili, že do nákladového prostoru vozidel se dostali bez vědomí řidičů v Rumunsku.

Rodiče s dětmi byli umístěni do Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé Jezové, muž byl předán do zařízení Vyšní Lhoty a mladistvý cizinec byl předán orgánům sociální péče o děti a mládež. Nyní bude probíhat správní řízení k jejich předání do státu, ve kterém podali žádost o mezinárodní ochranu, a to dle mezinárodní úmluvy, tzv. Dublinského systému.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

25. května 2021

vytisknout e-mailem