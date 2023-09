Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zachraňuje životy i v praxi

KRAJ – V práci je instruktorem služební přípravy a učí také první pomoc. Zachraňuje ale životy i v realitě.

Kpt. Ing. Michal Kasl je již 16 let policistou a ve Školním policejním středisku v Sadské působí čtvrtým rokem. Je instruktorem a metodikem služební přípravy a mimo jiné vede výcvik policistů v oblasti poskytování první pomoci. Své znalosti a schopnosti ale již dvakrát přenesl do reality, kdy zachránil dva lidské životy. Poprvé v roce 2018, kdy po dopravní nehodě vyprostil z hořícího vozidla vážně zraněnou ženu v obci Jemníky a poskytl jí první pomoc. Podruhé teď, 15. září 2023, ve Slaném, v době svého osobního volna.

Krátce před 8. hodinou ranní projížděl ulicí Pražská, kde si všiml vážně zraněné ženy po dopravní nehodě. Tu chvíli předtím srazilo na přechodu auto, jehož řidič, pravděpodobně oslněn sluncem, 77letou ženu přehlédl. Michal Kasl neváhal a okamžitě se k vážně k zraněné seniorce rozeběhl a začal jí jako první poskytovat první pomoc. Paní masivně krvácela z dolní končetiny, protože utrpěla otevřenou zlomeninu holenní a lýtkové kosti. Policista okamžitě použil svůj SWAT Tourniquet, kterým ženě zaškrtil nohu v oblasti stehna, aby krvácení zastavil. Poté na místo přijela zdravotnická záchranná služba, která si seniorku převzala do péče. Podle vyjádření záchranné služby kolega svou profesionální pomocí seniorce zachránil končetinu a pravděpodobně i život. S tím, že ve svém volnu zachraňoval život, se ani nesvěřil svým kolegům v práci. Michal Kasl zajisté naplňuje heslo „pomáhat a chránit“ a zcela jistě je to opravdový profesionál, který danou problematiku nejen vyučuje, ale své znalosti umí skvěle využít i v praxi a reálném životě a neváhá poskytnout pomoc těm, kteří to potřebují.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

29. září 2023

vytisknout e-mailem