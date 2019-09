Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zachraňovali z hořícího bytu

VSETÍNSKO: Policisté naplnili své heslo - z hořícího bytu zachránili dva muže.

Dnešní dopoledne ve Valašském Meziříčí naplnili místní policisté heslo „Pomáhat a chránit“ do posledního písmene. Z hořícího bytu se jim podařilo zachránit dva muže.

K požáru bytu v panelovém domě na jednom ze sídlišť ve Valašském Meziříčí přijela dnes dopoledne místní policejní hlídka. Z bytových dveří se valil kouř a objevovaly se plameny. Na místě několik obyvatel a nachystaná hadice z hydrantu. Policisté vykopli dveře a začali prostor bytu kropit vodou. Po chvíli si všimli uvnitř bytu pohybu. Jeden z policistů vstoupil do bytu a osobu oslovil. Muž policistu následoval a společně se z bytu dostali.

Pro druhého muže policista musel dojít. Znamenalo to vstoupit dále do bytu plného kouře a ohně. Muže našel v další místnosti malátného neschopného pohybu. Nezbylo mu nic jiného než muže vytáhnout ven. Podařilo se. To už na místě zasahovali hasiči.

Muže si převzali zdravotníci a převezli je do nemocnice. Příčina požáru je předmětem dalšího šetření ve spolupráci s hasiči a povolanými znalci.

Všem zasahujícím patří velké uznání a dík.

24. září 2019, por. Bc. Vladislav Malcharczik

vytisknout e-mailem