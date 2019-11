Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zachraňovali muže z balkonu

PRAHA VENKOV-JIH – Policisté z územního odboru v pátek letošního 8. listopadu krátce po 14 hodině přijali oznámení o požáru rodinného domu v ulici Domácí v Říčanech.

Přibližně po třech minutách od oznámení přijížděla první policejní hlídka na místo hlášeného požáru. Policisté na místě zjistili, že se v prostoru balkonu rodinného domu nachází starší muž a dva psi, kteří jsou zde odříznuti v důsledku silného zakouření objektu domu a valícího se kouře z oken a balkonových dveří.

Policisté společně s dobrovolným hasičem, který k hořícímu domu dorazil těsně před jejich příjezdem, se pustili do záchranářské akce, kdy se snažili pomocí nalezeného žebříku muže společně s jeho psi z balkonu evakuovat. K uvězněné osobě se na balkon dostal dobrovolný hasič společně s jedním policistou. Majitel však nedokázal v důsledku snížené mobility překonat zábradlí balkonu a dostat se tak na žebřík, který byl v tuto chvíli jedinou možností, jak zakouřený balkon opustit. Dobrovolnému záchranáři se podařilo nejprve evakuovat vyděšená zvířata a vzhledem k silnému vývoji kouře v patře budovy bylo nutné co nejdříve muže z balkonu dostat. Bohužel se nepodařilo nalézt nikde další žebřík, který by zajistil i lepší stabilitu zachraňujících osob. Ani podaná židle tyto podmínky neusnadnila. To už se policista a dobrovolný hasič museli uchýlit do rohu balkonu, neboť se z oken valil silný dým tak, že už nebylo osoby chvílemi vidět. Policista stál za starším mužem zády k oknům a nakláněl se nad ním, aby jej stínil od kouře a vytvořil mu alespoň minimální vzduchovou kapsu. Následně se na místo dostavila další jednotka hasičů, byl sestaven další žebřík, jeden z hasičů v dýchací technice vylezl k osobám na balkon, nasadil majiteli vyváděcí masku a následně se podařilo muže za vzájemné asistence hasičů a policistů muže z balkonu evakuovat.

Majitel domu a jeden z policistů byli převezeni k lékařskému ošetření do pražské nemocnice, neboť se nadýchali zplodin z hoření. Uvedenou událost si na místě převzal vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Nyní budou prověřovány okolnosti tohoto požáru, jakož i jeho příčina. Včasným a odhodlaným společným zásahem policistů i dobrovolného hasiče se podařilo zabránit minimálně těžkým zdravotním následkům majitele nemovitosti.





por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

14. listopadu 2019

