Zachraňoval i vrtulník

ZNOJEMSKO: Cvičení na hladině Vranovské přehrady prověřilo součinnost všech nasazených složek IZS.

Požár na výletní lodi na hladině Vranovské přehrady a s tím ohrožených padesát lidí na její palubě zaměstnal ve čtvrtek dopoledne při společném zásahu všechny složky Integrovaného záchranného systému. Naštěstí se jednalo o společné cvičení, které mělo za úkol prověřit součinnost všech nasazených. Už od brzkého rána připomínala pláž na břehu Vranovské přehrady zázemí amerického akčního filmu. V plném zápřahu byli nejen maskéři, ale i všichni organizátoři cvičení. Krátce po desáté hodině se z paluby lodi Poseidon začal valit dým. Cvičení bylo odstartováno. Během krátké doby začalo na břehu i na hladině hemžení policistů, hasičů, záchranářů. Ti měli jednoznačný úkol, zachránit padesátku cestujících z lodi, z nichž někteří rozhodli pro záchranu skokem do chladné vody. Postupně se do akce zapojili policisté z blízkého Obvodního oddělení Vranov, jejich kolegové z Okresního ředitelství Znojmo, policejní potápěči a ze vzduchu policejní vrtulník. Do cvičení se vedle složek IZS zapojili také vodní záchranáři, pracovníci Povodí Moravy a Státní plavební správy.

por. Bohumil Malášek, 22. září 2022

