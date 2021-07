Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zachránili život třiasedmdesátiletému muži

CHEBSKO – Skvělá práce policistů z obvodního oddělení Františkovy Lázně.

V úterý 27. července letošního roku přijali policisté na obvodním oddělení Františkovy Lázně těsně před 19. hodinou oznámení od osmačtyřicetiletého muže, jehož otec zanechal ve svém bytě vzkaz, ve kterém se loučí se životem. Policisté prap. Vladimír Burian a pprap. Jaroslav Lauko se do bytu třiasedmdesátiletého muže okamžitě vydali, spojili se s oznamovatelem a nakonec společně jeli na rodinnou zahradu ve Františkových Lázních, kde by se mohl třiasedmdesátiletý muž nacházet.

„Po příjezdu jsme zjistili, že zahrada je otevřená a nacházelo se na ní i jízdní kolo hledaného muže. Intuice nás okamžitě vedla ke kůlně. Otevřeli jsme dveře a na zemi v obrovské louži krve jsme nalezli třiasedmdesátiletého muže,“ uvedl prap. Vladimír Burian, který u policie slouží už 19 let. „Neváhali jsme ani vteřinu a poskytli mu první pomoc. Nad řeznou ránu jsme mu aplikovali škrtidlo, poté jsme ho opatrně vytáhli z kůlny, uložili do stabilizované polohy a dali přes něj isotermickou fólii a deku,“ pokračoval pprap. Jaroslav Lauko, který k policii nastoupil před třemi roky.

Poté policisté čekali na příjezd přivolané zdravotnické záchranné služby. „Do jejich příjezdu, který byl opravdu rychlý, jsme se s ním snažili komunikovat a kontrolovali mu životní funkce. Následně si ho převzali záchranáři a převezli ho do nemocnice,“ dodal prap. Vladimír Burian. V současné době je již třiasedmdesátiletý muž mimo ohrožení života.

Svým pohotovým zákrokem tedy policisté zachránili muži život. „Sloužím už relativně dlouho, takže jsem v podobné situaci už několikrát byl. Těší mě, že se muže podařilo zachránit, protože to bylo opravdu, jak se říká, za pět minut dvanáct. Bohužel jsem byl i u několika případů, kdy podobná záchrana neměla šťastný konec. Nyní to ale dopadlo dobře a to je hlavní,“ pokračoval prap. Vladimír Burian, kterého doplnil pprap. Jaroslav Lauko. „Do podobné situace jsem se dostal i v předchozím zaměstnání. Je to samozřejmě stresující situace, protože rozhoduje každá maličkost a člověk nesmí udělat chybu. Jsem rád, že jsme to s kolegou zvládli a muži život zachránili,“ uzavřel.

Počínání kolegů ocenil i plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. „V tomto případě šlo opravdu o každou minutu. Kolegové dokázali skvěle reagovat, velice rychle se jim podařilo muže najít a poté mu poskytnout první pomoc. Zachránili mu tím život. Oba prokázali, že jsou policisty na svých místech. Děkuji jim za to,“ uvedl.

nprap. Jakub Kopřiva

29. 7. 2021

