Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zachránili ženu z řeky

Ms kraj: Policisté speciální pořádkové jednotky, hasiči a strážníci pomohli vysílené ženě společně do bezpečí na břeh

Tříčlenná hlídka policistů ze speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství se vracela v pondělí po 15. hodině na základnu ve Frýdku-Místku. Ve vysílačce šlo hlášení operačního střediska o ženě topící se v řece Ostravici, poblíž soutoku s Morávkou. Policisté díky místní znalosti věděli, že soutok je poblíž. V mžiku otočili vozidlo a vyrazili.

Na místě spatřili strážníka Městské policie Frýdek-Místek s lanem a plovákem, kterého se zhruba dva metry od břehu držela mladá žena po pás v chladné vodě. Byla evidentně vysílená, neboť určitou dobu trvalo, než její volání o pomoc uslyšeli kolemjdoucí a přivolali pomoc. Ženě se nedařilo dostat na břeh, neboť v tomto místě u splavu se točí voda v tzv. válci (bubnu), proud je zde silný a břeh strmý.

Nebylo nač čekat. Policista nprap. Ryška vběhl okamžitě do řeky a uchopil ženu tak, ať ji nestrhne proud do větší hloubky. Z břehu mu kolega hodil házecí pytlík. Policista upevnil lano házecího pytlíku na ženě, tím ji jistil. Lano tak perfektně posloužilo pro případ, že by ženu strhnul proud do hlubší vody. A to reálně hrozilo. V té době již byli na místě další policisté a hasiči. Jeden z hasičů také vešel do vody. Vyčerpanou ženu vzal do náručí a přítomní policisté a hasiči, za součinnosti strážníka, společnými silami vytáhli ženu pomocí lana z vody. V místě nebylo v podstatě možné kvůli strmému břehu a síle proudu se z vody dostat na břeh vlastní silou, a tak i policistovi pomohl kolega hasič.

21letou ženu, které byl na místě zajištěn tepelný komfort, si převzali zdravotníci. Byla podchlazená a měla zranění na hlavě.

Příběh má tak díky vskutku perfektní práci, pohotové reakci a součinnosti hasičů, policistů a strážníků, následně i zdravotníků, dobrý konec. Na jeho počátku měl být pád telefonu do vody. Žena si pro něj chtěla z břehu do vody zajít, uklouzla však na kamenech a „sjela“ do vody, kde jí uvěznil silný proud…

Policista nprap. Michal Ryška ze speciální pořádkové jednotky, který zachraňoval ženu ve vodě, skromně řekl: „Bylo skvělé, že všichni ze záchranných složek na místě věděli, co mají dělat. Na břeh se nebylo možné dostat, kameny klouzaly, nebylo se o co zapřít nebo čeho chytit, proud byl silný. Ale zvládli jsme vše. Určitě k tomu přispěla společná cvičení s hasiči i zdravotníky, které absolvujeme. I znalosti a dovednosti, které získáváme v rámci našich výcviků, já jsem absolvoval právě záchranné práce ve vodě. Vše se mi opravdu hodilo. U policie jsem 11 let, z toho 8 let na jednotce, přičemž to není moje první akce, kdy jsem někoho zachraňoval. Jsou různé krizové situace, ve kterých se lidé ocitají, a my jim pomáháme. To je naše poslání.“

Policisté speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství se specializují také například na pátrání po osobách nebo záchranu osob z vody. Realizují cvičení na různá témata, jejichž cíle je prověřit připravenost policistů a současně možnosti technického vybavení. Důležité jsou rovněž nácviky či praxe u dalších záchranných složek, hasičů a zdravotníků.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 17. dubna 2024

