Zachránili si život

KRAJ: Po nehodě je potřeba zachovat klid, jednejte racionálně.

Ve středu krátce před půlnocí došlo na dálnici D2 ve směru na Brno k dopravní nehodě osobního vozidla, jehož řidič po smyku havaroval do svodidel. Osádka zareagovala duchapřítomně a okamžitě vystoupila z auta a schovala se za svodidla. Díky tomu ale nedošlo k jejich dalšímu zranění, protože do havarovaného automobilu následně narazila dodávka s přívěsným vozíkem. Obě nehody a jejich okolnosti policisté vyšetřují, předběžná škoda byla vyčíslena na 350 tisíc korun.

Upozorňujeme, že po každé nehodě by měla osádka vozidla dodržet několik zásadních doporučení k zajištění vlastní bezpečnosti. Po nehodě musí neprodleně varovat ostatní účastníky provozu rozsvícením výstražných světel a umístěním výstražného trojúhelníku. Na komunikaci se pohybujte co nejméně, nejlépe za svodidly. Reflexní vesta by měla být u jakékoliv nehody samozřejmostí.

por. Petr Vala, 28. listopadu 2024.

