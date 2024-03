Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zachránili mladou ženu

BRNO: Pomoc dorazila na poslední chvíli.

V pátek odpoledne spěchaly hlídky z obvodního oddělení Brno-střed do bytu v centru Brna. Tam měla bydlet mladá žena, která se po telefonu svým rodičům svěřila, že chce skončit se životem. Zatímco s ní jeden z nich hovořil, druhý zalarmoval policisty na lince 158 (v jiném kraji). Policisté dorazili právě včas, při cestě k bytu se prostřednictvím radiostanice dozvěděli, že by osoba měla mít uvázaný provaz kolem krku. Zpoza dveří bylo slyšet sípavé zvuky. Nebylo tedy na co čekat, policisté vykopli dveře a vtrhli do bytu právě včas, aby mohli visící ženu podepřít a odříznout. Následně zjistili, že je stále aktivní hovor s matkou nešťastnice. Té tak obratem mohli potvrdit, že vše dopadlo dobře a její dceři už volají zdravotníky, kteří se o ni vzhledem k jejímu psychickému stavu postarají.

mjr. Pavel Šváb, 4.3. 2024

