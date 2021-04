Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zachránili lidský život

MĚLNICKO - Policisté z oddělení hlídkové služby zachránili muže, který chtěl skočit ze skály.

V pondělí 12. dubna 2021 kolem 9. hodiny dopoledne přijal operační důstojník na lince 158 telefonní hovor. Sedmatřicetiletý muž mu oznámil, že ukončí svůj život, že skočí v Kralupech nad Vltavou pod vlak nebo ze skály. Volaní několikrát opakoval, při tom vydával různé skřeky. Na místo byly okamžitě vyslány policejní hlídky a začaly po muži pátrat. Okamžitě byli kontaktováni i strážníci, kteří mají na starosti městské kamery. Muž byl zachycen kamerovým systémem v části obce Hostibejk pod vyhlídkou. Policisté se proto rozjeli právě k oné vyhlídce. Tam se však muž nenacházel. Policisté ho spatřili, jak jde po strmé stráni směrem k hraně vysoké skály. Muž na výzvy k zastavení nereagoval a křičel, že se chce zabít.

Hlídka policistů oddělení hlídkové služby neváhala a okamžitě se dala do běhu. Na místo doběhla právě, když sebevrah došel na hranu skály a chystal se skočit. V tom mu však policisté zabránili, povalili ho na zem a zajistili. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která si ho fyzicky nezraněného převzala do své péče a převezla ho do nemocnice

Díky skvělé práci, profesionalitě, odpovědnému a pohotovému přístupu policistů oddělení hlídkové služby, kteří neváhali riskovat svůj život, se podařilo zachránit další lidský život.

por. Mgr. Markéta Johnová

19.4.2021

