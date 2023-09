Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zachráněný muž z (M)mostu

MOSTECKO - Spolupráce policistů a strážníků.

Sotva co policisté hlídkové služby oblékli uniformu a zavázali tkaničky od bot, už byli potřeba v ulicích. O jednom z prázdninových dnů se v ranních hodinách na přemostění u vlakového nádraží odehrávala dramatická chvíle. Na místě se policisté spojili se strážníky, kteří již komunikovali s mužem v tíživé situaci. Ten přelezl zábradlí a měl v úmyslu ukončit svůj život. Zdálo se, že jeden ze strážníků městské policie navázal s mužem kontakt a získal jeho důvěru. Z toho důvodu se policisté k zákroku a do komunikace připojili velmi pomalu a obezřetně. Osoba za zábradlím si nepřála, aby se kdokoliv přibližoval. Pokud se o to někdo pokusil, muž se začal spouštět z mostní konstrukce dolů. Přesto se po chvíli i policejní hlídce podařilo úspěšně navázat komunikaci. Předmětem rozhovoru byly zejména důvody, které vedly k rozhodnutí muže. Strážci zákona nabízeli nešťastníkovi veškerou dostupnou pomoc. Jednou z nich byla i přivolání blízké osoby. To se ohroženému muži zamlouvalo a podal policistům mobilní telefon. To byla ta správná chvíle konat. Všichni zasahující využili tohoto okamžiku a přetáhli muže do bezpečí zpět na správnou stranu zábradlí. Uniformovaná hlídka ho pak převezla k lékařskému vyšetření. Díky profesionalitě policistů i strážníků nebyl lidský život zmařen.

V přiloženém odkazu k dispozici video ke stažení:

https://www.uschovna.cz/zasilka/MLY764IHHXBJVDCL-B2Z

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

5. září 2023

