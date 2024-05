Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zachráněný muž skončil v péči lékařů

PROSTĚJOV - Seděl na římse okna a chtěl skončit život.

Boj o záchranu lidského života se spustil minulý týden ve večerních hodinách v Prostějově poté, co neznámý muž zavolal na linku tísňového volání a sdělil, že si chce vzít život a vyskočit z okna. Nato hovor ukončil. Vzhledem k obavě o jeho život byly učiněny veškeré kroky, aby bylo zjištěno přesné místo, kde se dotyčný v dané chvíli nachází. Vše nasvědčovalo tomu, že pobývá v konkrétním domě na sídlišti Svornosti. Na místo bylo vysláno hned několik hlídek policistů z oddělení hlídkové služby a místního obvodního oddělení. Jedna z hlídek vstoupila do domu a provedla šetření, ve kterém bytě by se mohl oznamovatel nacházet. Ve spolupráci s nájemníky se podařilo zjistit, že se jedná o byt ve čtvrtém nadzemním podlaží a že v něm ohrožený muž žije sám. Další hlídka si povšimla muže, který se střídavě nakláněl z okna a zase schovával a posedával na jeho římse. Nájemkyně sousedního bytu pustila jednoho z policistů na balkón svého bytu, aby mohl lépe monitorovat pohyb muže, informovat o dění v bytě ostatní policisty a případně s ním navázat rozhovor. Další hlídka mezitím přivolala příslušníky hasičského záchranného sboru, aby pod oknem nafoukli dopadovou plochu pro případ, že by se oznamovatel skutečně rozhodl skočit a ublížit si. Další hlídka se skrz dveře snažila s mužem navázat krizovou komunikaci, kterou telefonicky konzultovala s policejním vyjednavačem, který byl také na místo události povolán. Oznamovatel ale neodpovídal a ani jiným způsobem nereagoval. Po nějaké chvíli se přestal objevovat i v okně, opakované pokusy o navázání komunikace selhaly a z bytu se neozývaly žádné zvuky. V danou chvíli nastala důvodná obava, že by si mohl ublížit a vzít si život jiným způsobem. Policisté nezaváhali, situaci vyhodnotili jako život ohrožující a za pomocí tzv. beranidla vyrazili vstupní dveře, aby se dostali do bytu. Po vstupu našli rozrušeného a psychicky zhrouceného muže sedícího pod oknem, naštěstí živého a fyzicky zdravého. V bytě s ním pak zůstala jedna hlídka, se kterou začal pomalu komunikovat a vyčkala tam do příjezdu záchranářů. Během rozhovoru jim sdělil, že příčinou jeho nerozvážného jednání jsou osobní problémy, které se snažil tímto způsobem vyřešit. Lékařka ze záchranné služby rozhodla o převozu muže ve středních letech na protialkoholní záchytnou stanici s následným vyšetřením u odborného lékaře.

Celá záchranná akce od oznámení až do předání muže záchranářům trvala přibližně hodinu. Díky výborné koordinaci všech přítomných policistů, jejich rychlému a správnému vyhodnocení nastalé situace a zvolení odpovídajícího postupu, odvedli na místě perfektní práci, která vedla k záchraně lidského života.

por. Mgr. Miluše Zajícová

14. května 2024

