Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zachránce přišel o mobil - AKTUALIZACE

BRNO: Důvody pátraní již pominuly.

Kriminalisté děkují veřejnosti za hodnotné poznatky, nyní už vědí, o koho se jedná a nejbližší době bude k případu vyslechnut. Z tohoto důvodu již dále uvedené video nepoužívejte.

por. Petr Vala, 25. listopadu 2021 - AKTUALIZACE

Divoká strkanice se podvečer v září odehrála v jedné brněnské prodejně. Při drzé krádeži totiž pozorné pokladní přistihly neznámého zloděje, který si jen krátce předtím nacpal batoh nejrůznějšími cukrovinkami. Jenomže když mělo dojít na zaplacení, snažil se muž s lupem z obchodu nepozorovaně odejít. To ho už ale zastavily všímavé pracovnice, které po něm požadovaly dodatečné zaplacení ukrytého nákupu. Místo toho se výtečník pustil do několikaminutového marného vymlouvání. Když nepomohly ani prosby, aby ženy nevolaly policii, rozhodl se pro bleskový útěk. Muž ale přitom hrubě podcenil reakci jedné z přítomných dam. Ta se za utíkajícím zlodějem pohotově vydala a silně ho uchytila za batoh. Nenadálé potyčky si povšiml nakupující tatínek s malou dcerkou, který se rychle vydal pokladní na pomoc. Vzpírajícího lapku se tak oba snažili pozdržet až do příjezdů policistů, ale na ty rozhodně zloděj čekat nechtěl. Přestože nakonec pachatel přišel o svůj batoh, pokračovala prudká strkanice dál, kdy se muži v klinči dokonce ocitli na zemi. Během toho bohužel zachránci na zem vypadl mobilní telefon, kterého se dokázal bojovný lapka nepozorovaně zmocnit. Později se přece jen zloději podařilo ze sevření vysmeknout a z místa pohotově utekl. Poškozenému způsobil škodu necelých dvacet tisíc korun. V současné době je případ prošetřován pro trestný čin krádež, kdy pachateli v případě uznání viny hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Brněnským kriminalistům se podařilo zajistit kamerové záznamy, na kterých je vidět celý incident. Hledaný muž je 170 až 175 cm vysoký, štíhlé postavy a ve věku kolem mezi 30 až 40 lety. Oblečený byl do černého pleteného svetru, černých riflových kalhot a černé sportovní obuvi.

Kriminalisté se obracejí na širokou veřejnost se žádostí o spolupráci. Pokud poznáváte muže na zajištěných záběrech, neprodleně kontaktujte linku 158.

por. Bc. Petr Vala, 16. listopadu 2021.

