Záchrana života v Karlových Varech

KARLOVARSKO – Muž chtěl skočit z Ostrovského mostu.

V pondělí 20. června letošního roku si krátce po 21. hodině všiml v době svého volna procházející prap. Josef Beránek z obvodního oddělení Karlovy Vary - město muže, který seděl na betonovém zábradlí Ostrovského mostu v Karlových Varech. Protože měl podezření, že by si sedící muž mohl ublížit, tak okamžitě vyrozuměl svého kolegu na operačním středisku. Ten tam ihned vyslal policejní hlídky a podezření se potvrdilo, protože devětadvacetiletý muž měl opravdu v plánu ze zábradlí skočit.

Jako první k místu přijela hlídka cizinecké policie ve složení pprap. Alexandr Pacholík, nstržm. Dominik Harcuba a nstržm. Olga Opletalová. Trojice se vydala k muži sedícímu na zábradlí a snažila se s ním komunikovat. „Muž po krátké konverzaci naštěstí slezl ze zábradlí. Poté jsem ho vyzval, aby se vzdálil od zábradlí a to udělal,“ uvedl pprap. Alexandr Pacholík. Poté se začal devětadvacetiletý muž policistům svěřovat se svými problémy. „Samozřejmě jsme se ho snažili hlavně psychicky podpořit, poradit mu a několikrát mu zopakovali, že tohle není řešení. Jsem rád, že si to rozmyslel a z mostu neskočil,“ uvedl nstržm. Dominik Harcuba, který u policie slouží necelé dva roky. „Do podobné situace jsem se dostal vůbec poprvé. Člověk ale musí počítat s tím, že se tohle může stát kdykoliv, takže musí být připraven, aby to pak zvládl,“ dodal a doplnila ho kolegyně nstržm. Olga Opletalová. „Jak říkal kolega, tak nejdůležitější je, že to tentokrát dopadlo dobře.“

Devětadvacetiletý muž se poté podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,15 promile.

Následně byl muž z preventivních důvodů převezen Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

21. 6. 2022

