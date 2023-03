Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Záchrana života v Aši

CHEBSKO - Během zákroku policisté použili i přístroj AED.

Ve středu 29. března letošního roku krátce před 17. hodinou oznámil devětatřicetiletý muž z Aše na tísňovou linku, že jeho otec náhle zkolaboval a právě mu poskytuje první pomoc. Na místo okamžitě vyrazila kromě Zdravotnické záchranné služby také policejní hlídka z obvodního oddělení Aš, která má služební vozidlo vybavené Automatickým Externím Defibrilátorem (AED).

Po pár minutkách policejní hlídka ve složení nstržm. Ondřej Bříza a prap. Tomáš Krupka dorazila na místo. Policista nstržm. Ondřej Bříza pokračoval v resuscitaci devětašedesátiletého muže, kterou do příjezdu policistů prováděl jeho syn. Druhý policista mezitím připravoval k použití přístroj AED. Následně byl muž na přístroj připojen, ten poté začal analyzovat jeho zdravotní stav a po chvíli došlo k výboji. Poté policista pokračoval v nepřímé masáži srdce, a to až do příjezdu záchranářů, kteří si poté muže převzali do své péče.

„Následně byl devětašedesátiletý muž převezen Zdravotnickou záchrannou službou ve stabilizovaném stavu do nemocnice. Jsme samozřejmě rádi, že to nakonec dobře dopadlo a doufáme, že muž bude brzy v pořádku,“ uvedl policista prap. Tomáš Krupka.

Skvělou práci na místě odvedl devětatřicetiletý muž, který pohotovou reakcí svému otci zachránil život. „Otce jsme samozřejmě již navštívili, je ve stabilizovaném stavu v nemocnici a už jsme s ním i mluvili. Chtěl bych tímto poděkovat zasahujícím policistům, kteří na místě odvedli profesionální práci. Poděkování taktéž míří i k zasahujícím záchranářům. Ještě jednou tedy všem děkuji,“ uvedl devětatřicetiletý Václav Z. z Aše.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje v současné době využívá 29 Automatických Elektronických Defibrilátorů. Ty mají ve služebních vozidlech policisté z obvodních oddělení či dopravních inspektorátů.

mjr. Jakub Kopřiva

31. 3. 2023

