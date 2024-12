Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Záchrana života s úspěšným koncem

KOLÍNSKO – Žena chtěla skočit z balkonu z pátého patra.

Policisté z kolínského oddělení hlídkové služby a z obvodního oddělení Český Brod, včetně hasičů a záchranářů, vyjížděli 22. listopadu 2024, před jednou hodinou ranní, do Českého Brodu, kde žena chtěla skočit z balkonu z pátého patra bytového domu. Ačkoliv zpočátku přístup k ženě stěžoval agresivní pes, který útočil na zasahující policisty a hasiče, vše naštěstí dopadlo dobře a ženu se podařilo stáhnout k sobě a zachránit ji.

Jakmile policisté z oddělení hlídkové služby, pprap. Marek Matuška a pprap. Lukáš Houska a dále pak pprap. Dominik Mašek a nstržm. Dominik Pospíšil z obvodního oddělení Český Brod, přijeli na místo události, spatřili na jednom z balkonů v pátém patře panelového domu ženu, která stála na římse. Tu držel její partner z plných sil, aby neskočila či mu nevyklouzla. Žena ale po chvíli sundala nohy z římsy a snažila se partnerovi z náruče vysmeknout.

Hlídky neváhaly ani minutu a okamžitě si rozdělily role. Jeden z policistů z obvodního oddělení stál pod balkonem a snažil se s ženou citlivě komunikovat, jeho kolega se dvěma policisty z ,,oháesky" vyběhli rychle nahoru, kde po násilném vstupu ze strany hasičů společně vstoupili dovnitř. Za dveřmi je ale čekal agresivní pes, který na zasahující hlídku a hasiče několikrát zaútočil a bránil jim v přístupu k ženě. Jednoho z policistů dokonce i kousnul, naštěstí nic vážného se mu nestalo. Nakonec se zdárně povedlo psa odlákat a zavřít jej do jedné z místností a tak se mohli záchranáři bez komplikací dostat k poškozené. Díky skvělé spolupráci se podařilo policistům, pprap. Marku Matuškovi a pprap. Lukáši Houskovi společně s českobrodskými hasiči ženu bezpečně uchopit a vytáhnout ji zpět na balkon. Poté, co ženu odvedli z balkonu do obýváku, se ji snažili policisté utišit a empaticky s ní komunikovali po celou dobu až do příjezdu zdravotníků, kteří si ji vzali do své péče.

Velké poděkování patří všem, nejen policistům a hasičům, ale také partnerovi ženy, který ji po celou dobu plnými silami držel do příchodu a pomoci za strany všech záchranářů.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

3. prosince 2024

