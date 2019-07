Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Záchrana života mladé ženy

Strakonice - Policisté z obvodního oddělení a strážníci městské policie ze Strakonic svým rychlým rozhodnutím zachránili ženu před následky jejího jednání.

Včera odpoledne přijali policisté obvodního oddělení Strakonice oznámení od recepční ubytovny v Povážské ulici, že v druhém patře stojí v okně nějaká žena a zřejmě chce skočit.

Na místo se vyjela hlídka policistů z uvedeného útvaru a také zde byla přítomna hlídka strážníků městské policie Strakonice. Státní policisté se rozdělili, kdy kolegyně šla se strážníkem do druhého patra ubytovny, zatímco druhá smíšená hlídka směřovala pod okno, kde by se v případě skoku snažila ženu zachytit či zbrzdit pád. Hlídka v druhém patře jednala okamžitě, kdy strážník MP vyšplhal k ženě na balkonovou římsu a „naše“ kolegyně se dostala do bytu, kde o životě ženy rozhodovali vteřiny a policistům opakovala důvody svého činu. Tohoto psychického emočního rozpoložení, využili strážci pořádku a ženu vytáhli přes balkon zpět do vnitřních prostor bytu. Mladá žena byla ve velmi špatné zdravotní i psychické kondici a v bytě se svíjela v křečích.

Na místo byla přivolána Zdravotnická záchranná služby Jihočeského kraje, kdy si jí příslušníci vzali do své péče, poté se rozhodli o jejím převozu do nemocnice.

Jihočeští policisté v tomto roce mohou být sami na sebe pyšný několik záchranářskými činy na ulicích i bytem.

V tomto případě lze vyslovit velké poděkování za rozvahu všech zasahujících policistů, který vedl k záchraně života mladé ženy.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

31. července 2019

