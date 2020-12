Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Záchrana života

PŘÍBRAMSKO - Příbramští dopravní policisté nepomáhali tentokrát zachraňovat lidský život, ale zvířecí.

Dne 15. prosince prováděla hlídka výkon služby na silnici I/4 v katastru obce Chraštice. Jeden řidič zde zastavil a oznámil, že nějaké vozidlo srazilo dravce, který se nyní motá zraněný po silnici. Příslušníci policie vyjeli na místo a ptáka nejprve odehnali do přilehlého lesíka, aby neohrožoval bezpečnost silničního provozu. Zvíře zřejmě se zlomeným křídlem se následně zamotalo do větví. Záchranná stanice instruovala po telefonu policisty k odchytu. Použili k tomu vak na balistickou vestu. Poté odchyceného dravce převezli strážníkům městské policie, kteří ho přepravili do záchranné stanice pro zvířata.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

16. prosinec 2020

