Záchrana života

TRUTNOVSKO - Muž chtěl skočit z mostu.

Policisté byli včera dopoledne přivoláni k osobě, která chtěla skočit v Trutnově z železničního mostu.

Na místo se dostavil i psovod, který se rozhodl přebrodit potok, aby se k poškozenému dostal z druhé strany. Odhodil část své výzbroje, aby vyběhl kopec k muži co nejrychleji. Následně se mu podařilo s mužem zahájit a vést krizovou komunikaci. Zanedlouho muže přiměl, aby přelezl zábradlí do bezpečného prostoru pod záminkou společného vykouření cigarety, které poškozený držel v ruce, ačkoliv on sám nikdy nekouřil. Tímto odvedl pozornost a umožnil druhému policistovi se k němu přiblížit a ve vhodném okamžiku ho společnými silami uchopili za ruce a odvedli do bezpečí. Dále byl muž odvezen do nemocnice k vyšetření.

Psovod odvedl velký kus práce, protože zachránil to nejcennější, lidský život.

por. Pižlová Šárka, DiS.

20. 6. 2023, 11:40

