Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Záchrana života

PRAHA VENKOV-VÝCHOD – Dopravní policisté zabránili muži v dokonání sebevraždy.

V minulém týdnu, 22. března 2023, kolem čtvrté hodiny odpolední, vyslal operační důstojník vinořskou dopravní hlídku z oddělení silničního dohledu, prap. Bc. Přemysla Zahálku a pprap. Davida Čížka, do Dřínovského lesa, kde se měl dle oznamovatelky nacházet muž, který má v úmyslu ukončit svůj život.

Policisté ihned vyjeli k lesu do Dřínova, kde odstavili služební vozidlo na příjezdové cestě do lesa a vydali se muže hledat. Asi po půl kilometru ho hlídka spatřila stojícího na sudu, přičemž jeho úmysl odchodu ze života byl naprosto zřejmý. Policisté se k muži, který se již začal dusit a ztrácet vědomí, opatrně přiblížili a museli okamžitě jednat. Podpraporčík David Čížek chytil muže za nohy a přizvedl ho, aby mu povolil provaz omotaný kolem krku, druhý kolega, prap. Přemysl Zahálka, vyskočil na sud a odřízl ho. Poté muže snesli dolů a do příjezdu Zdravotnické záchranné služby se s ním snažili co nejvíce komunikovat, i o situaci, která ho podle jeho slov přivedla až k tomuto hraničnímu řešení.

Včasným příjezdem hlídka dopravní policie zabránila muži v dokonání ukončení jeho života. Sami policisté po zákroku byli rádi, že muže našli skutečně včas, neboť od jeho nejhoršího životního rozhodnutí jej dělily opravdu jen minuty.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

31. března 2023

vytisknout e-mailem