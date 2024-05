Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Záchrana života

HRADECKO - Policisté vyvedli seniora z hořícího domu.

Na čarodejnice (30.4.) krátce před 16. hodinou byla policejní hlídka vyslána do jedné obce na Hradecku, kde od ohniště porostu měla začít hořet garáž. V době jejího příjezdu se oheň rozšířil na dřevník a již i na zadní část rodinného domu. Od přítomných obyvatel hlídka obdržela informaci, že v ohništi by se měly nacházet plynové bomby a v domě, že mají být dvě osoby. Policisté ani na okamžik nezaváhali a začali prohledávat dům. Záhy jednoho muže našli a poslali ho ven. Dalšího muže našli až v zadní již mírně zakouřené místnosti, která sousedila s hořící garáží. Špatně pohybujícího seniora ve věku 76 let závislého na kyslíkové bombě se jim podařilo vyvést bez zranění mimo dům. Na části domu, ze které byl vysvobozen, se vlivem požáru poté propadla střecha. Přivolaným hasičům se podařilo zabránit šíření ohně a poté požár uhasit. Škodu odhadli na 1,5 mil. korun.

Šetřením se následně zjistilo, že muž ve věku 46let, který byl v domě nalezen jako první, pálil na zahradě dřevěné roští a pravděpodobně vlivem větru odlétla z ohně jiskra na dřevník.

Za rychlou reakci a za projevenou odvahu, čímž zachránili život nemocného seniora, patří kolegům velké poděkování!

por. Iva Kormošová

3.5.2024, 11.20

