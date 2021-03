Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Záchrana života

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky zachránili muže, který stál na parapetě ve 4. patře.

V neděli odpoledne vyjížděli policisté z pohotovostní motorizované jednotky do pražských Nuslí k oznámení, kdy manžel oznamovatelky měl trpět agresivní psychózou a fyzicky napadat členy rodiny.

Hlídka se po příjezdu na místo spojila s oznamovatelkou, která policisty pustila do bytu a sdělila jim, že má manžel psychické problémy, s kterými se dlouhodobě léčí. Policisté muže nalezli v jedné z místností, kde stál na parapetu otevřeného okna ve 4. patře a popíjel kávu. „Péjáci“ se snažili s mužem navázat kontakt, ten je však ignoroval, otočil se čelem z okna, kdy ztratil pojem o policistech, kteří byli za ním. Jelikož hrozilo nebezpečí, že muž z okna vypadne nebo vyskočí, využil jeden ze zakročujících policistů situace, chytl muže za pas a stáhl ho z okenního parapetu do bytu. Kolegové psychicky nemocného do příjezdu lékařské péče uklidňovali a následně ho spolu se záchranáři převezli do psychiatrické léčebny.

17.3.2021

