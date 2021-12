Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Záchrana života

Vybavení z velitelského vozidla pomohlo zachránit další lidský život.

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky vyjížděli v neděli krátce po poledni do pražských Stodůlek, kde se měla v bytě nacházet dcera oznamovatelky, která chce spáchat sebevraždu. Na místo se dostavil i tým velitelů policie z pohotovostní motorizované jednotky, který vzal z vozidla veškeré vybavení k násilnému otevření dveří. Před bytem se již nacházela oznamovatelka a zámečník, který hlídkám sdělil, že nedokáže byt otevřít, jelikož jsou uzamčené na středovou závoru. Vzhledem k tomu, že nikdo na zvonek ani na klepání nereagoval, rozhodli se policisté pro okamžité otevření dveří pomocí hydrauliky. Během pár minut se díky ní dostali do bytu, kde v posteli nalezli ženu, která s nimi nekomunikovala, pouze reagovala na bolestivé podněty. Kolem postele byly poházená prázdná plata od léků. Policisté ženu položili do stabilizované polohy, vyčistili dutinu ústní a následně ji předali přivolaným záchranářům, kteří dívku převezli do nemocnice.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 10. 12. 2021

