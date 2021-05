Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Záchrana života

HRADECKO - Žena stála na parapetu okna v 11. patře.

Úmysl ženy skočit z 11. patra panelového domu se podařilo vyjednávačům po náročné a zdlouhavé komunikaci překazit.

Včera 27.5. krátce po půl třetí odpoledne jsme na lince 158 přijali telefonát, v kterém muž oznámil, že v předposledním patře jednoho panelového domu na Slezkém Předměstí v Hradci Králové stojí na parapetu okna nějaká osoba v plášti. Na místo okamžitě vyjely policejní hlídky, hasiči, zásahová jednotka, vyjednavači a záchranná služba.

Policisté zjistili, že by se mohlo jednat o 69letou místní ženu, což potvrdila její dcera, kterou policisté zkontaktovali, a která přijela na místo. Aby se k ženě dostali co nejblíže, zvonili na sousedy. Bohužel ani jeden nebyl doma. Zásahová jednotka obsadila střechu, aby se mohla v případě potřeby k ženě slanit. Žena z počátku nereagovala a byla velká obava, že svůj úmysl skočit dokončí. Vyjednavačům se však po nějaké době podařilo navázat s ní kontakt. Hovořili s ní téměř dvě hodiny, během kterých se podařilo za asistence hasičů do bytu nepozorovaně dostat. Poté využili jejího chvilkového znejistění a vtáhli ji zpět do bytu. Ženě poskytli prvotní intervenční péči a poté předali bez zjevného zranění lékařům.

Po necelých třech hodinách od oznámení byla akce úspěšně ukončena.

por. Iva Kormošová

28.5.2021, 12.30

