Záchrana života

KARLOVARSKO – Policisté zachránili život dívce.

Dne 17. prosince 2019 v odpoledních hodinách se na obvodní oddělení Karlovy Vary – Rybáře dostavila vystrašená 40letá žena, která přišla oznámit pohřešování své mladistvé dcery. Žena uvedla, že svou dceru naposledy viděla ráno před jejím odchodem do školy a že dívka trpí epilepsií. Do školy však nedorazila. Službu konající policista dozorčí služby okamžitě provedl nezbytná šetření a poté díky pohotové práci operačního důstojníka, který provedl lokalizaci mobilního telefonu pohřešované, se zjistilo, že by se dívka mohla nacházet v autobuse. Ten měl být na cestě z Prahy do Karlových Varů. Na autobusovou zastávku v Karlových Varech byla proto vyslaná policejní hlídka z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře. Po příjezdu autobusu policisté čekali, až vystoupí všichni cestující. Mezi nimi se ale dívka nenacházela. Hlídka na nic nečekala a šla provést prohlídku autobusu. Zde už zahlédli cestující, která se snažila pomoct pohřešované dívce v bezvědomí. Policisté jí ihned poskytli první pomoc a přivolali na místo zdravotnickou záchrannou službu.

prap. Eva Valtová

nprap. Jakub Kopřiva

20. 12. 2019

