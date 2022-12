Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Záchrana života

Policisté a záchranáři společnými silami resuscitovali dvaasedmdesátiletého muže, který zkolaboval na ulici.

V úterý 13. prosince vyslal operační důstojník hlídky policistů pohotovostní motorizované jednotky a místního oddělení Zličín do ulice Vřesovická v Praze 5, kde podle oznámení zkolaboval muž na ulici. Hlídky po příjezdu na místo neprodleně zahájily jeho resuscitaci a vzájemně se střídaly v nepřímé masáži srdce. K resuscitaci využili i AED automatizovaný externí defibrilátor. Během okamžiku na místo dorazili také pražští a středočeští záchranáři a vzájemně se na nepřímé masáži srdce s policisty střídali, pod dohledem zasahující lékařky. Dvaasedmdesátiletému muži byl následně nasazen přístroj Lucas, který v resuscitaci automaticky pokračoval a umožnil tak policistům, aby resuscitovaného naložili na nosítka a umístili do sanitního vozidla, kterým byl odvezen do nemocnice.

por. Mgr. Jan Rybanský – 16. prosinec 2022

