Záchrana života

LITOMĚŘICKO – Naplnili heslo „ Pomáhat a chránit“.

Policisté z dopravního inspektorátu v Litoměřicích pprap. Ondřej Hrdlička a nstržm. Jan František Hoffman byli při provádění pracovních úkonů v litoměřické nemocnici osloveni ženou, která uvedla, že jí manžel zkolaboval ve vozidle a potřebuje pomoct. Policisté ihned s ženou spěchali k vozidlu, kde se nacházel muž v bezvědomí. Z vozidla jej vyprostili a ihned zahájili nepřímou srdeční masáž. Po několika minutách se jim podařilo obnovit jeho základní životní funkce. Následně byl předán do rukou zdravotníků. Jejich pomoc a rychlá reakce mu pravděpodobně zachránila život. Svědčí o tom i děkovný dopis ředitele litoměřické nemocnice, který uvedl, že jejich zásluhou se podařilo pacienta vrátit do života. Rovněž oceňuje i jejich odborné zdravotnické znalosti.

Tato dvojice policistů však nezachraňovala poprvé. V průběhu tohoto měsíce již podruhé pomohli zachránit lidský život. V prvním případě se jednalo o pomoc muži, který spadl z výšky při demontáži vánočního osvětlení v Budyni nad Ohří. Při pádu muže se policisté nacházeli v rámci výkonu služby poblíž místa události. Jejich reakce byla i v tomto případě opět rychlá. Během komunikace s dispečerkou záchranné služby, poskytovali zraněnému muži první pomoc, zabalili jej do izotermické fólie a komunikovali s ním až do příjezdu zdravotníků, kteří si vážně zraněného muže převzali do své péče a převezli jej do nemocnice.

Díky skvělé práci, profesionalitě, odpovědnému a pohotovému přístupu dopravních policistů se podařilo zachránit to nejcennější – lidské životy. Policisté tak opět naplnili heslo „ Pomáhat a chránit“.

